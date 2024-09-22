Чаппелл Рон рассказала, что у нее диагностировали депрессию во время тура

У американской певицы Чаппелл Рон была обнаружена тяжелая депрессия. Она узнала о диагнозе во время нахождения в своем туре The Midwest Princess Tour. Несмотря на проблемы с ментальным здоровьем, артистка решила не отменять концерты.
Чаппелл Рон, признанная лучшей новой исполнительницей на MTV Video Music Awards, теперь дважды в неделю проходит терапию, продолжая при этом гастролировать. Об этом певица рассказала в интервью для The Guardian.
Я думаю, это потому, что вся моя жизнь изменилась. Все, что я люблю делать, теперь идет в комплекте с тяжелой ношей.
Чаппелл Рон
певица.
Певица также отметила и хорошую сторону славы: «Я чувствую энергию других людей. Это так здорово, когда на концертах так много зрителей, и зал наполнен радостью».
Недавно Чаппелл Рон рассказала, что Майли Сайрус повлияла на ее карьеру. «Она очень открыто говорит о своих творческих и личных трансформациях, и она так верна себе. Она выпускает очень аутентичную музыку», — поделилась Рон.