В Омской области в Любинском районе открыли памятник герою крейсера «Варяг»

В Любинском районе Омской области открыт памятник Герою крейсера «Варяг» Федору Егоровичу Михайлову. Это событие прошло в честь 100-летия района и 120-летия сражения крейсера. Торжественная церемония состоялась на Привокзальной площади р.п. Любинский. Федор Егорович Михайлов после Русско-Японской войны жил в д. Лыжино. Ранее прокуратура провела проверку старого памятника Михайлову. Монумент был в плохом состоянии и требовал демонтажа. Позже памятник перенесли на место захоронения Героя. Дмитрий Макаров, помощник прокуратуры, организовал кампанию по созданию нового памятника. Местные жители и ветераны поддержали эту идею и собрали деньги на новый монумент. Новый памятник был изготовлен известным скульптором Михаилом Мининым. Теперь он изображает кочегара Ф. Е. Михайлова в дыму и пламени. На открытии памятника присутствовали потомки Героя и официальные лица. Памятник стал символом исторической памяти и патриотического воспитания.