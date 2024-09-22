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МЧС выпустило экстренное предупреждение о сильном ветре в Свердловской области

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 88% 756 мм рт. ст. +16°

«Внимание! 23 сентября местами в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с», — сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности в непогоду. При порывистом ветре нельзя стоять возле оборванных проводов, легких конструкций. Автомобили не рекомендуют парковать возле деревьев и рекламных щитов.

Штормовой ветер может осложнить пожарную обстановку в регионе.

Ранее синоптики сообщали, что на Средний Урал движется Североатлантический циклон. С 22 сентября в регионе начнет холодать. Местами опустятся заморозки, ночью на севере ожидают снег с дождем.