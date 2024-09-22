В Ростове-на-Дону без вести пропал 45-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Александр Цацка вышел из дома 4 сентября. С того дня его больше никто не видел. Он не выходит на связь, а информации о его местонахождении нет. Родные пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких недель поисковики прочесывают все близлежащие районы и улицы города.
Рост пропавшего — около 186 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы с сединой и голубые глаза. Он был одет в голубую рубашку в клетку с коротким рукавом и светлые джинсы. Также на нем есть синие кеды.