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В Екатеринбурге число участников «Кросса нации» превысило 21 тысячу человек

Массовый забег состоялся в районе стадиона «Екатеринбург Арена» 21 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Количество участников всероссийского ежегодного забега «Кросс нации» в Екатеринбурге в 2024 году превысило 21 тысячу человек. Об этом сообщает Министерство спорта Свердловской области.

Двадцатый старт забега состоялся на стадионе «Екатеринбурге Арена» на дистанцию 2 километра 20 метров. В этом году организаторы провели семейный забег на 170 человек с участием 50 семей.

Отметим, что в 2023 году на забег в Екатеринбурге пришли только 19 800 человек, которые пробежали дистанции от 1 до 12 километров.

Из-за «Кросса нации» в Екатеринбурге перекрыли движение транспорта по улицам Репина и Татищева, из-за чего в центре города наблюдались большие пробки.

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