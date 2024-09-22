В Екатеринбурге число участников «Кросса нации» превысило 21 тысячу человек

Количество участников всероссийского ежегодного забега «Кросс нации» в Екатеринбурге в 2024 году превысило 21 тысячу человек. Об этом сообщает Министерство спорта Свердловской области.
Двадцатый старт забега состоялся на стадионе «Екатеринбурге Арена» на дистанцию 2 километра 20 метров. В этом году организаторы провели семейный забег на 170 человек с участием 50 семей.
Отметим, что в 2023 году на забег в Екатеринбурге пришли только 19 800 человек, которые пробежали дистанции от 1 до 12 километров.
Из-за «Кросса нации» в Екатеринбурге перекрыли движение транспорта по улицам Репина и Татищева, из-за чего в центре города наблюдались большие пробки.