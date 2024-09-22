Дождь не стал помехой для верующих: в Челябинске образовалась громадная очередь у ковчега с мощами блаженной Матроны

Ковчег с мощами блаженной Матроны доставили 22 сентября в Челябинск. В первый день пребывания святыни в Свято-Симеоновском кафедральном соборе образовалась большая очередь — верующих даже не остановила дождливая погода.
— Люди идут в главный храм Челябинской епархии, чтобы помолиться перед святыми мощами Матроны Московской. Сегодня дом Божий будет открыт до 20:00 часов, — отметили в Челябинской епархии.
Ковчег со святыней прибыл в Челябинск из Тульской области — родины блаженной Матроны. Частица мощи святой в столице Южного Урала будет находиться до 2 октября.