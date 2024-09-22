Questlove снимет документальный фильм о группе Earth, Wind & Fire

Earth, Wind & Fire — одна из самых успешных групп всех времен. Коллектив, в творчестве которого смешиваются фанк, соул, ритм-энд-блюз и джаз, получил шесть «Грэмми», а его песни September (1978), Fantasy (1977) и Let’s Groove (1981) знают по всему миру.