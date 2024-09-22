Ремонт дороги на улице Подгорной в Качуге проходит в соответствии с графиком

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Качугский район проверил, как осуществляется ремонт дороги на улице Подгорной. Ее протяженность составляет 1,5 километра. В этом году на работы из областного и местного бюджетов были направлены 40,9 млн рублей. Общая стоимость объекта составляет около 150 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
— Работы на объекте разделено поэтапно. В этом году выполнено устройство 16 из 17 металлическим гофрированных труб. Для 17-ой трубы необходимо перенести опору линии электропередач. Планируется, что до конца года на этом участке завершится устройство земляного полотна и летнего водопровода, — говорится в сообщении.
В следующем году работы продолжатся. Планируется, что рабочие выполнят устройство дорожной одежды, системы сброса воды с проезжей части, тротуаров, а также автомобильных остановок. В 2026 году установят искусственное освещение, работы по обустройству дороги завершат. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 40%. Все работы ведутся согласно графику.