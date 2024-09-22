Из Крыма экспортируют рапана и рыбу в Белоруссию, Сирию и Турцию

В первой половине 2024 года выловленные у берегов Крыма рыбу, креветку, рапана экспортировали в Белоруссию, Сирию и Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза.
«Экспорт рыбной продукции за первое полугодие 2024 года составил 39,91 тонны на общую сумму 94,32 тыс. долларов», — рассказали в ведомстве агентству ТАСС.
В Азовском и Черном морях ловили бычков, тюльку, хамсу, кефаль, пиленгаса, сельдь, ставриду и камбалу. Общий вылов составил 3,6 тысячи тонн. В Азовском море поймали 2,2 тысячи тонн рыбы, а в Черном — 1,4 тысячи тонн.