Двух подростков высадили из маршрутки на середине Канавинского моста

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что двух 14-летних подростков высадили из автобуса по середине Канавинского моста из-за неоплаты проезда. Инцидент произошел в районе 21 часа. Согласно информации, два мальчика сели в маршрутку Т-24 на Речном вокзале, чтобы доехать до Сормова. В автобусе было тесно, поэтому добраться до кондуктора, чтобы оплатить проезд электронной транспортной картой, они не могли. Тогда водитель остановил автобус по середине Канавинского моста и заставил ребят выйти из транспорта, а затем уехал.