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Двух подростков высадили из маршрутки на середине Канавинского моста

Перевозчик уже начал внутреннюю проверку.

Перевозчик начал внутреннюю проверку после того, как водитель маршрутки высадил подростков на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в ЦРТС Нижегородской области.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что двух 14-летних подростков высадили из автобуса по середине Канавинского моста из-за неоплаты проезда. Инцидент произошел в районе 21 часа. Согласно информации, два мальчика сели в маршрутку Т-24 на Речном вокзале, чтобы доехать до Сормова. В автобусе было тесно, поэтому добраться до кондуктора, чтобы оплатить проезд электронной транспортной картой, они не могли. Тогда водитель остановил автобус по середине Канавинского моста и заставил ребят выйти из транспорта, а затем уехал.

Как пояснили в ЦРТС, перевозчик уже начал внутреннее расследование по данному факту.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 940 протоколов составили на нижегородцев за нарушение дорожных правил детьми.