В омской области обеспечат жителей трех районов компенсациями на отопление

Губернатор Омской области Виталий Хоценко распорядился заложить в бюджет средства для компенсации жителям Знаменского, Тевризского и Тарского районов на один дополнительный отопительный сезон. Пресс-служба областного правительства сообщила, что нестабильное давление в газопроводе Тевризского месторождения в зимний период может привести к отключениям газа для абонентов этих северных территорий. Если возникнет необходимость использовать альтернативные источники энергии, граждане смогут получить финансовые компенсации из бюджета. Губернатор также поручил провести индексацию сумм единоразовых выплат. В настоящее время завершено около 50% работ по строительству 94-километрового газопровода, который будет соединять ГРС «Большереченская» и ГРС «Тарская». Полное завершение проекта запланировано на конец 2025 года.