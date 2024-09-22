Mash: экс-адвокату Пашаеву грозит увольнение из ВС РФ за выезд из зоны СВО

Как давно Пашаев был на СВО, из открытых источников точно не ясно. Газета «Известия» писала, что он находится на спецоперации с мая 2022 года. Блиновский подписал контракт в марте 2024-го, после того, как против него с женой-блогером завели уголовные дела об уклонении от уплаты налогов (мужчину обвинили в пособничестве). ~Именно Пашаев помог Блиновскому устроиться в армию~, хотя следствие изначально выступало против.