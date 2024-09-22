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Челябинские паломники молятся мощам Матроны Московской

Частица мощей одной из самых чтимых православных святых прибыла сегодня в Свято-Симеоновский кафедральный собор (известный также в городе под народным названием «белая церковь»).

Частица мощей одной из самых чтимых православных святых прибыла сегодня в Свято-Симеоновский кафедральный собор (известный также в городе под народным названием «белая церковь»). Там же правящий архиерей Челябинской епархии митрополит Алексий (Орлов) провел торжественное богослужение. Как сообщает «Южноуральская панорама», верующие заполнили храм, не взирая на похолодание и угрозу дождя. Всем приложившимся к мощам, достаётся на память цветок от волонтёров.

религии