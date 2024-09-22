В Челябинске из незаконного оборота изъяли 12,5 тонн спирта

Свыше 12,5 тонн спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов изъяли полицейские Челябинской области. Женщину-продавца оперативники задержали во время перевозки очередной партии незаконного товара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
37-летняя челябинка не смогла предоставить стражам порядка законные сведения о происхождении спирта. А на территории бывшего завода в областном центре в транспортном контейнере-складе полицейские нашли 10-литровые пластиковые канистры и 100-миллилитровые емкости, заполненные спиртосодержащей жидкостью.
«Продукцию женщина реализовывала через доверенных лиц по предварительной договоренности в телефонном режиме», — уточняют в ведомстве.
Всего изъято более 12,5 тонн спиртного — товар проверят эксперты-криминалисты на содержание качественно-количественного состава, в том числе на выявление метилового спирта.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».