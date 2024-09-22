Живущая в Мексике актриса Андрейченко заявила о духовном прозрении России

— «Посоветовали» — очень нехорошее слово для меня. Можно дать рекомендацию, можно поделиться опытом, но кто мы такие, чтобы советовать? Никто. Понимаете, тут надо все просматривать, идти в корень. Как Иисус Христос. Как он лечил людей? Он доставал корень заболевания, вырывал его — и человек становился зрячим. Так вот и тут надо смотреть в корень. У меня, например, это бежит по материнской линии. И сейчас я работаю над этим. Я понимаю, что это идет через поколения, что это нужно обязательно изменить. Это трудно, но меняются такие вещи — в основном — пониманием. Всепрощением и пониманием. Мы должны научиться понять, отпустить, поблагодарить. Вот я смогла наладить с мамой отношения. Мне так было трудно, когда она уходила. Она стала моей лучшей подругой. И вдруг ее поняла: не умеет она по-другому, ей не дали, она жила в номенклатурной среде, делала то, что было надо, ходила по коммунистическим собраниям… Все это надо осознать, ощутить, и тогда ты становишься другом этого человека. И главное, простить. Прощение излечивает людей от всех болезней.