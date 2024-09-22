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В Севастополе отбой воздушной тревоги

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Отбой воздушной тревоги!» — написал губернатор.

Губернатор Севастополя размещает оперативную информацию в своем Telegram-канале и публикует сведения о последствиях атак.

Сразу после того, как военные сообщают руководству города о пусках воздушных целей врага и опасности, жители и гости региона посредством общегородской системы оповещения узнают об угрозе воздушной атаки.

Власти Севастополя призывают горожан и гостей города проявлять осторожность в связи с возможным обнаружением обломков сбитых ПВО целей, которые могут оставаться на земле. Их категорически запрещено трогать. При обнаружении необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 — специалисты оперативно выедут по адресу.