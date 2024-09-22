Fontaines D.C. отменили три концерта тура из-за болезни фронтмена Гриана Чаттена

Несмотря на отдых и лекарства, я теперь не могу даже говорить без боли. У меня разрывается сердце из-за того, что я вынужден отменить сегодняшнее шоу в Портленде и завтрашнее в Ванкувере — два концерта, которые я действительно очень ждал.