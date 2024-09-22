В Ростовской области родственники ищут пропавшую 42-летнюю женщину

Родственники ищут 42-летнюю жительницу Ростова, пропавшую без вести. О местонахождении Ирины Гончаренко ничего не известно больше месяца. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Последний раз горожанку видели 8 августа. В тот день она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Родные тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Неравнодушные люди помогают распространять ориентировку в соцсетях.
Пропавшая — невысокая худая женщина (рост около 155 сантиметров). У нее темно-русые волосы и карие глаза.