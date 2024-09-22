В Ростовской области родственники ищут пропавшую 42-летнюю женщину

Последний раз горожанку видели 8 августа. В тот день она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Родные тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Неравнодушные люди помогают распространять ориентировку в соцсетях.