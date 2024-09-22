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В Ростовской области родственники ищут пропавшую 42-летнюю женщину

В Ростове пропала 42-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

Родственники ищут 42-летнюю жительницу Ростова, пропавшую без вести. О местонахождении Ирины Гончаренко ничего не известно больше месяца. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.

Последний раз горожанку видели 8 августа. В тот день она ушла из дома и до сих пор не вернулась. Родные тут же забили тревогу. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Неравнодушные люди помогают распространять ориентировку в соцсетях.

Пропавшая — невысокая худая женщина (рост около 155 сантиметров). У нее темно-русые волосы и карие глаза.