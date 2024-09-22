Облачно и прохладно: Какой будет погода в Ростове с 23 по 27 сентября

На предстоящей рабочей неделе жителей Ростова ждет прохладная погода с переменной облачностью. Прогноз погоды опубликовали специалисты Гисметео.
В понедельник, 23 сентября, весь день в Донской столице установится солнечная погода. Утром температура воздуха составит до +20 градусов, а ближе к полудню температура воздуха составит до +25 градусов. Вечером станет прохладнее до +24…+21 градуса. Порывы ветра достигнут десяти метров в секунду.
Вторник, 24 сентября, будет облачным, но без осадков. В утренние часы температура воздуха составит +16 градусов. Днем столбики термометров покажут +24 градуса, а вечером температура опустится до +18 градусов. Скорость ветра — до десяти метров в секунду.
В среду, 25 сентября, погода в донской столице будет аналогичной. В городе также сохранится облачная погода, однако осадков не предвидится. Утром температура воздуха составит +12…+15 градусов. В дневное время столбики термометров покажут до +21 градуса, а вечером и ночью ожидается до +20…+18 градусов. Порывы ветра достигнут 5−10 метров в секунду.
Четверг, 26 сентября, день также будет облачным. Утром в Ростове-на-Дону ожидается до +16 градусов, а днем столбики термометров покажут +22. В вечернее время горожан будет ждать прохладная погода — до +19 градусов. Порывы ветра достигнут 11 метров в секунду.
Пятница, 27 сентября, порадует не только завершением рабочей недели, но и солнечной погодой. На протяжении всего дня в городе будет ясно. Утром и днем столбики термометров покажут до +16…+24 градусов. Вечером ожидается небольшое похолодание на несколько градусов до +21. Порывы ветра достигнут 11−13 метров в секунду.
Отметим, что, согласно прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в Ростове и области до конца сентября. Резких перепадов температур не ожидается. Мягкое начало будет и в октябре, поэтому у ростовчан еще есть возможность насладиться солнечными и теплыми днями перед наступлением холодов.