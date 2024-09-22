Облачно и прохладно: Какой будет погода в Ростове с 23 по 27 сентября

В среду, 25 сентября, погода в донской столице будет аналогичной. В городе также сохранится облачная погода, однако осадков не предвидится. Утром температура воздуха составит +12…+15 градусов. В дневное время столбики термометров покажут до +21 градуса, а вечером и ночью ожидается до +20…+18 градусов. Порывы ветра достигнут 5−10 метров в секунду.