Прокуратура назвала версии гибели отравившихся детей в Красноярском крае

СК возбудил дело о производстве, хранении либо сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Под подозрение попал магазин «Олимп», где семья купила съеденное. «Подозрительную продукцию» оттуда изъяли на экспертизу. Владелец на допросе рассказал, что пельмени давно закупает из Абакана, раньше нареканий на них не было. Курицу брал у «крупного агрохолдинга». Всего у магазина три поставщика полуфабрикатов из города Назарово, Красноярска и Хакасии, уточнили в СК.