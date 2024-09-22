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МЧС предупредило о заморозках в Башкирии

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан предупредило о заморозках.

Сейчас в Олбани: +19° 2 м/с 60% 756 мм рт. ст. +17°
Источник: Башинформ

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что по прогнозу Башгидрометцентра 23 сентября ночью ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −5, днем порывы ветра до 18 м/с.

23 сентября в Башкирии ночью будет облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западной четверти 2−7 м/с. Температура воздуха +2,+7 С, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-5 С.

Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западной четверти 8−13 м/с, местами порывы до 18м/с. Температура воздуха +9,+14 С.

На автодорогах видимость хорошая.