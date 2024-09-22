МЧС предупредило о заморозках в Башкирии

23 сентября в Башкирии ночью будет облачная погода с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер западной четверти 2−7 м/с. Температура воздуха +2,+7 С, при прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-5 С.