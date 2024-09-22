Леди Гага опубликовала загадочные посты в преддверии выхода нового проекта

Певица Леди Гага выложила в социальных сетях две фотографии с написанными на них таинственными фразами — «Я готова к интервью» и «Не говори мне, что носить». Это может быть связано как с ее грядущим седьмым альбомом, так и с фильмом «Джокер: Безумие на двоих» (2024).