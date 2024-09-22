Леди Гага опубликовала загадочные посты в преддверии выхода нового проекта

Певица Леди Гага выложила в социальных сетях две фотографии с написанными на них таинственными фразами — «Я готова к интервью» и «Не говори мне, что носить». Это может быть связано как с ее грядущим седьмым альбомом, так и с фильмом «Джокер: Безумие на двоих» (2024).
Поклонники Леди Гаги испытывают недоумение, потому что певица никак не прокомментировала свои странные посты.
Уже совсем скоро выйдет фильм «Джокер: Безумие на двоих», в котором артистка сыграла одну из главных ролей. Он должен стать доступен публике 4 октября.
Кроме того, Леди Гага недавно рассказала, что ее новый лонгплей увидит свет в феврале 2025-го. Певица также намекнула в своих соцсетях, что первый сингл с грядущего альбома она выпустит уже этой осенью, в октябре.
Ранее Леди Гага ответила своим бывшим одноклассником, которые высмеивали ее мечты о славе: «Вот почему нельзя сдаваться, когда люди сомневаются в тебе или принижают тебя — нужно продолжать двигаться вперед».