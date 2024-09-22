Выпадет снег и похолодает до −2. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 23 по 29 сентября

Погода в Иркутске на неделю с 23 по 29 сентября преподнесет горожанам, увы, не только приятные сюрпризы. На смену теплым солнечным дням в ближайшие семь дней придут прохладные и дождливые. Но это ожидается во второй половине недели. Первые пару дней в городе на Ангаре будет тепло. Так, в понедельник, 23 числа, в областном центре воздух прогреется до +18…+20 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».