Выпадет снег и похолодает до −2. Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 23 по 29 сентября

Погода в Иркутске на неделю с 23 по 29 сентября преподнесет горожанам, увы, не только приятные сюрпризы. На смену теплым солнечным дням в ближайшие семь дней придут прохладные и дождливые. Но это ожидается во второй половине недели. Первые пару дней в городе на Ангаре будет тепло. Так, в понедельник, 23 числа, в областном центре воздух прогреется до +18…+20 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
— В Иркутске 23 сентября переменная облачность, без существенных осадков, — рассказали в Иркутском Гидрометцентре. — Дует юго-западный, юго-восточный ветер со скоростью 4−9 м/с. Ночью +4…+6, днем потеплеет до +18…+20.
Солнечным и теплым обещает быть и вторник. По данным Гидрометцентра России, в столице Приангарья в ночь на 24 число малооблачно и без осадков. Столбики уличных термометров опустятся до +6 градусов, однако, днем снова поднимутся до +21. Дождя также не прогнозируется. Стоит отметить, что 24 сентября станет самым теплым днем на этой неделе и, кто знает, возможно, последним с такими температурными показателями этой осенью, потому что за ним следует похолодание.
— В ночь на 25 сентября в Иркутске +7 градусов, облачно с прояснениями и без осадков, — сообщают метеорологи Гидрометцентра России. — Днем в среду облачно, небольшой кратковременный дождь и +11 градусов.
Ночью в четверг в региональном центре облачно, небольшой дождь и +4 градуса. Осадки синоптики обещают и днем 26 числа. Погода будет облачной, выпадет небольшой кратковременный дождь. Что касается температурных показателей, на улицах города воздух прогреется до +9 градусов.
Ночь с четверга на пятницу имеет все шансы стать самой холодной на этой неделе. За окном похолодает до нуля градусов. При этом существует вероятность небольших осадков в виде дождя с мокрым снегом. Днем 27 сентября в столице Приангарья также ожидается дождь и +5 градусов.
Увы, порадовать благоприятным прогнозом погоды иркутян в ближайшие выходные у небесной канцелярии не получится. Ночью в субботу похолодает до −2 градусов, улицы города припорошит снег. Днем в субботу снова метеорологи прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь временами. И также холодно, всего +7 градусов.
В воскресенье, 29 сентября, Иркутск также ждут осадки. По данным портала Гисметео, в городе выпадет дождь с мокрым снегом, ночью +2, а днем до +8 градусов. Облачно.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 23 по 29 сентября.