Oasis ведут переговоры о выпуске документального фильма про свое воссоединение

Легенды брит-попа Oasis обсуждают с представителями стримингов создание документального фильма об их долгожданном воссоединении. Реюнион-тур братьев Галлахеров должен состояться в следующем году.
Предполагается, что картина будет снята в том же стиле, что и документальный мини-сериал The Beatles: Get Back (2021), посвященный истории записи альбома Let It Be (1970), пишет издание The Sun.
Официально Oasis пока не заявляли о намерениях снять фильм о своем примирении.
Ранее, в начале сентября, дебютный альбом группы Definitely Maybe (1994) вернул себе первое место в британском альбомном чарте благодаря выпуску юбилейной делюкс-версии.