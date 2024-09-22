Baza: депутаты Госдумы обратились к специалистам для поиска камер в кабинетах

Депутаты Госдумы начали искать в своих кабинетах скрытые камеры и «жучки» после публикации видео якобы с коммунистом Денисом Парфеновым и проституткой, сообщила Baza. Одни парламентарии доверили проверку службам безопасности, другие — обратились к «специалистам с опытом работы в силовых структурах». В КПРФ тем временем заявили, что ролик может быть сгенерирован нейросетью, а мужчина на нем — не обязательно Парфенов.