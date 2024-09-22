Eagles почтили память Джона Саутера на концерте в Лас-Вегасе

Рок-группа Eagles посвятила песню Heartache Tonight (1979) своему покойному коллеге Джону Саутеру во время шоу в Лас-Вегасе. Музыканта, который был соавтором нескольких хитов коллектива, не стало 17 сентября.
В четверг, 19 сентября, Eagles написали на своем сайте: «Мы потеряли брата, друга и блестящего соавтора, а мир потерял великого композитора». Саутер принимал участие в создании многих треков группы: Heartache Tonight (1979), New Kid In Town (1976), The Best of My Love (1974), James Dean (1974) и других.
Вокалист группы Дон Хенли во время выступления также отдал дань уважения другому автору песен Джимми Баффету, скончавшемуся в прошлом году. «Спойте это так, чтобы они могли вас услышать», — попросил артист публику, сообщает NME.
Ранее советский музыкант Юрий Антонов заявил о своем желании выступить с Eagles.