Eagles почтили память Джона Саутера на концерте в Лас-Вегасе

В четверг, 19 сентября, Eagles написали на своем сайте: «Мы потеряли брата, друга и блестящего соавтора, а мир потерял великого композитора». Саутер принимал участие в создании многих треков группы: Heartache Tonight (1979), New Kid In Town (1976), The Best of My Love (1974), James Dean (1974) и других.