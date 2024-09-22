Карла Харви из Butcher Babies анонсировала новый проект The Violent Hour

Бывшая вокалистка метал-группы Butcher Babies Карла Харви объявила о запуске своего нового проекта, получившего название The Violent Hour. Об этом певица сообщила в социальных сетях.
«Это происходит. За последние шесть месяцев я вложила все свое сердце и душу в новый проект The Violent Hour. Не могу дождаться, когда вы это услышите. Следите за новостями. Процесс идет медленнее, чем мне бы хотелось… Но… Я в восторге!» — написала Харви в личном блоге.
Butcher Babies объявили об уходе Карлы в июле этого года, сказав, что она привнесла в группу «свой уникальный талант, страсть и энергию». Коллектив также пожелал ей удачи, пишет Blabbermouth.
Ранее вокалист итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Давид анонсировал сольной проект Everywhere.