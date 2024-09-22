Карла Харви из Butcher Babies анонсировала новый проект The Violent Hour

«Это происходит. За последние шесть месяцев я вложила все свое сердце и душу в новый проект The Violent Hour. Не могу дождаться, когда вы это услышите. Следите за новостями. Процесс идет медленнее, чем мне бы хотелось… Но… Я в восторге!» — написала Харви в личном блоге.