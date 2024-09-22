Сопровождавший посла РФ Хорева полицейский погиб из-за взрыва мины в Пакистане

В Пакистане действует ответвление террористического движения «Талибан». В 2009 году талибы захватили 30 пакистанских полицейских и военнослужащих в долине Сват (откуда ехали столкнувшиеся сейчас с бомбой дипломаты). В 2012 году боевики в этом же регионе напали на пакистанскую правозащитницу, лауреата Нобелевской премии мира Малалу Юсуфзай. Она стала известна еще ребенком благодаря блогу о жизни в Пакистане и Свате. Исламисты остановили ее школьный автобус и открыли стрельбу по девочке, она чудом выжила.