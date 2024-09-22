Сопровождавший посла РФ Хорева полицейский погиб из-за взрыва мины в Пакистане

Автомобиль сопровождения дипломатической колонны, в которой ехал посол России Альберт Хорев и представители еще 10 стран, подорвался на мине в Пакистане. Дипломаты возвращались в Исламабад после форума по развитию туризма в долине Сват, при взрыве они не пострадали. Ранения получили четверо полицейских, еще один погиб. Ответственность за взрыв пока никто не взял.
В Пакистане подорвался на мине один из автомобилей сопровождения дипломатической колонны, в которой ехал российский посол Альберт Хорев, сообщила российская дипломатическая миссия.
«По пути из Мингора в населенный пункт Малам Джабба автомобиль сопровождения подорвался на мине Представители дипкорпуса не пострадали», — заявили в посольстве.
Кроме Хорева, занимающего пост посла РФ в Пакистане с ноября 2023 года, в дипломатической колонне были ~послы еще 10 стран~: Индонезии, Португалии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Зимбабве, Руанды, Туркменистана, Вьетнама, Ирана и Таджикистана.
Все они участвовали в форуме по развитию туризма в долине Сват провинции Хайбер-Пахтунхва. Эта долина долгое время была очагом активности исламских радикалов в Пакистане.
Когда раздался взрыв, дипломаты возвращались из Свата в столицу Пакистана Исламабад. На мине подорвалась полицейская машина, сопровождавшая процессию. По данным DawnNews, причиной взрыва стала «придорожная бомба». При этом Daily Pakistan пишет, что это могло быть взрывное устройство с дистанционным управлением. Последнюю версию подтвердили RT в российском посольстве.
«По информации пакистанских источников, это действительно было самодельное взрывное устройство», — заявили в дипмиссии, подчеркнув, что целью атаки были именно полицейские, а не дипломаты.
В результате взрыва четверо полицейских получили ранения, еще один скончался в ближайшей больнице.
Погибший правоохранитель занимал должность констебля ???(низший чин в полиции. — «Газета.Ru»)???, вместе с ним пострадали младший инспектор, еще один констебль и водитель.
Сами дипломаты благополучно добрались до столицы. Район покушения оцепили, введен комендантский час, на место инцидента прибыл крупный контингент полиции и сил безопасности. Ответственность за нападение пока никто не взял.
«Террористы — враги человечества».
Власти Пакистана осудили атаку и обвинили в ней террористов. При этом высокопоставленные политики подчеркнули, что случившееся не помешает стране и дальше бороться против терроризма.
«Президент Пакистана Асиф Али Зардари заявил, что террористические элементы являются врагами не только страны и нации, но и человечества», — передает DawnNews.
При этом премьер-министр страны Шахбаз Шариф назвал действия причастных к подрыву «трусливыми», выразив полицейским признательность за «бесконечные жертвы в борьбе с терроризмом».
Пострадавшим пообещали всю необходимую медицинскую помощь. Государство также окажет финансовую поддержку семье погибшего.
В Пакистане действует ответвление террористического движения «Талибан». В 2009 году талибы захватили 30 пакистанских полицейских и военнослужащих в долине Сват (откуда ехали столкнувшиеся сейчас с бомбой дипломаты). В 2012 году боевики в этом же регионе напали на пакистанскую правозащитницу, лауреата Нобелевской премии мира Малалу Юсуфзай. Она стала известна еще ребенком благодаря блогу о жизни в Пакистане и Свате. Исламисты остановили ее школьный автобус и открыли стрельбу по девочке, она чудом выжила.
«[Сейчас] пакистанские контртеррористические силы сохраняют сильное присутствие в долине Сват Боевики активизировали свои атаки с конца 2022 года после нарушения перемирия с правительством», — отмечает Reuters.
Только в первой половине 2023 года ~частота нападений боевиков на власти и граждан страны выросла на 80%~. Пакистан граничит с Афганистаном, который с 2021-го полностью находится под контролем талибов, между странами есть конфликт за приграничные территории.