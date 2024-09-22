Что произошло после матча между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо»

Матч девятого тура Российской Премьер-Лиги между ФК «Ростов» и махачкалинским «Динамо» завершился ничьей. Игра состоялась на «Ростов Арене» 22 сентября. Рассказываем, как прошла встреча команд.
Игроки обеих команд старались атаковать ворота, однако ни у одной так и не получилось забить гол. На 21-й минуте полузащитник «Ростова» Данил Глебов с правого фланга выполнил кросс к радиусу штрафной. В этот момент нападающий Егор Голенков принял мяч и стремительно направился вперед, однако не успел нанести удар, нарвавшись на игрока из команды соперника.
Футболисты «Динамо» также пытались поразить ворота желто-синих. Так, игрок Абакар Гаджиев прорвался в штрафную и направился к нашим воротам, но завершить задуманное помешал Андрей Лангович.
Напряженная обстановка сохранялась до последних минут матча. Но изменить счет ни «Динамо», ни «Ростову» ни удалось.
— Понравилось, как играли в обороне. Игра в атаке не понравилась, все было слишком медленно и без продвижения вперед, — прокомментировал тренер команды Валерий Карпин на пресс-конференции после матча.
Отметим, что следующая игра состоится 28 сентября на «Ростов Арене». Желто-синие выйдут на поле против новичка РПЛ, команды «Акрон» из Тольятти.