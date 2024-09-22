Что произошло после матча между «Ростовом» и махачкалинским «Динамо»

Игроки обеих команд старались атаковать ворота, однако ни у одной так и не получилось забить гол. На 21-й минуте полузащитник «Ростова» Данил Глебов с правого фланга выполнил кросс к радиусу штрафной. В этот момент нападающий Егор Голенков принял мяч и стремительно направился вперед, однако не успел нанести удар, нарвавшись на игрока из команды соперника.