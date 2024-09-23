Инвалидов предложено освободить от транспортного налога

Так Налоговым кодексом установлено, что налоговая ставка для легкового автомобиля с мощностью двигателя до 100 л.с. составляет 2,5 рубля. При этом регионы могут ее изменять в ту или иную сторону, но не более чем в 10 раз. И при этом ограничение уменьшения ставок не применяется для авто мощностью до 150 л.с. То есть региональные власти для таких автомобилей могут устанавливать и нулевую ставку транспортного налога.