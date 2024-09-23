Андрей Максимов — о постановке «Усадьба Ланиных» по пьесе Бориса Зайцева

Для меня поразительно в этой постановке то, что в спектакле про любовь актеры играют не ее, а ее отсутствие. Тут никто не рвет страсти, не устраивает скандалов. Как-то все понимают: общее в новой и старой «любовях» их временность, то есть фальшивость. «Усадьба Ланиных» — это история про то, что борьба за любовь есть, а самой любви нет. Люди борются за призрак.