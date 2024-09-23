Андрей Максимов — о постановке «Усадьба Ланиных» по пьесе Бориса Зайцева

В самом конце ушедшей недели руководитель Российского молодежного театра Алексей Бородин поставил пьесу Бориса Зайцева «Усадьба Ланиных».
Тут ведь какая проблема? Не только мы существуем быстрой, суетливой, часто поверхностной жизнью. Но и эта быстрая, суетливая, часто поверхностная жизнь существует в нас. И как бы сквозь нее мы смотрим на мир. На все происходящее в этом мире. В том числе и на спектакль.
И поэтому первые минут десять — пятнадцать постановки Алексея Бородина по пьесе Бориса Зайцева «Усадьба Ланиных» тяжеловато как-то. Не сразу и не вдруг разберешься в героях и их взаимоотношениях. И главное: ритм… Какой-то не сегодняшний, не здешний. И разговоры — возвышенные, не конкретные, духовные…
А потом — вдруг! — ты, зритель, понимаешь, что затянула тебя эта история, втянула в себя. Ты выбрался — на время, разумеется — из суетливой быстроты собственной жизни и погрузился в мир других людей.
Жили-были люди… Больше века назад. В начале прошлого ХХ века.
Удивительна в спектакле молодая, яркая поросль — люди, почти не говорящие слов, но здорово двигающиеся по сцене (хореограф Дмитрий Бурукин). Ощущение, что они из вечности выплыли и в вечность снова уходят. Но мы-то понимаем: уходят они в Первую мировую, потом в 1917 и 1937 годы, во Вторую мировую… Трагическое русское поколение. Само их явление на сцене придает всему действию значимость и мощь.
Спектакль Бородина, — как всегда, впрочем — сделан очень качественно. Открывается занавес, и мы видим не просто усадьбу, а мощный образ, если угодно — метафору времени. Блестящая сценография Максима Обрезкова. Художник по свету Руслан Майоров — волшебник, он не просто светит, а как бы играет светом, создает световой спектакль. Прекрасные, не побоюсь этого слова, элегантные костюмы Марии Даниловой. Чудесная музыка Александра Девятьярова. В результате получается изысканно красивая постановка.
Кто-то может подумать: мол, если мне понравился спектакль, я, что называется, раздаю всем сестрам по серьгам. Нет. Вам, дорогой читатель, важно понимать: качество спектакля создается большим количеством людей и здесь не должно быть проколов. Хотя отвечает за все, конечно, режиссер. Все, что сделано на сцене, — сделано с его помощью и с его благословения.
Дорогой читатель «РГ», надеюсь, друг, а Вы знаете, кто такой Борис Зайцев? Что-то не слышится мне радостных криков: «Конечно!» А между тем речь идет о великом русском писателе прошлого века. Борис Зайцев эмигрировал в 20-е годы, а умер в семидесятых, успев отпраздновать свое девяностолетие. Умерших эмигрантов еще могли по чуть-чуть печатать, живых — нет. Таким образом он выпал из русской литературы почти на век. Сейчас его, конечно, можно купить и читать. Что я настоятельно советую.
Бородин открыл зрителю новое для большинства имя. «Усадьба Ланиных» — это история о любви. Внимательно прочитали написанное? В РАМТе вышла история, которая рассказывает только и сугубо про любовь. Красивый буклет, выпущенный к спектаклю, открывается цитатами великих об этом чувстве. Крупнее всех набраны слова Чехова: «Пока я не любил, я тоже отлично знал, что такое любовь».
Чехов здесь, разумеется, не только в буклете — его влияние отчетливо заметно в пьесе Зайцева. Не самое плохое влияние, согласимся.
От актеров Зайцев (как и Чехов) требует глубокого проживания. На сцене — на наших глазах — заканчиваются одни отношения и начинаются другие. И таких историй несколько — невероятная концентрация любви и измены в одной усадьбе. Но ведь художественная правда не равна правде жизни. То или иное произведение все равно в какой-то степени притча.
Актеры играют точно. Замечательная работа Анны Тараторкиной, которая играет не столько расставание с любовью, сколько — смиренное принятие данности. Если можно подхватить такую тему, то ее подхватывают: Яна Палецкая, Евгений Редько, Максим Керин, Анастасия Волынская, Дарья Рощина, Денис Баландин… Прервусь. Не потому, что остальные плохи, а потому что всех перечислить невозможно.
Актерам трудно. Потому что пьеса — очень разговорная. Происходит не очень много событий. И интерес зрителей сосредоточен именно на существовании персонажей. На героях то есть. И они должны существовать так, чтобы за ними интересно было следить.
Для меня поразительно в этой постановке то, что в спектакле про любовь актеры играют не ее, а ее отсутствие. Тут никто не рвет страсти, не устраивает скандалов. Как-то все понимают: общее в новой и старой «любовях» их временность, то есть фальшивость. «Усадьба Ланиных» — это история про то, что борьба за любовь есть, а самой любви нет. Люди борются за призрак.
Единственный человек в этой истории, который не боится открытых эмоций, гимназист Коля, блестяще сыгранный Андреем Лаптевым. Он страстный, настоящий, но… Очень молодой. Не обтесанный просто.
Отдельных слов заслуживает, конечно, Андрей Бажин, сыгравший хозяина усадьбы Александра Петровича Ланина. Это — да, живой понятный человек. Но это и символ уходящего мира. И не то чтоб этот мир был хорош, а на смену ему пришел бы новый — плохонький. О нет! Тот мир был просто другим. На смену пришел новый — не лучший, не худший — иной.
Алексей Бородин предложил зрителю вырваться из собственного мира и исследовать других людей. Это — задача. Но, на мой взгляд, для театрального зрителя очень притягательная.
Спасибо, мастер!