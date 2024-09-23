Перепись населения России в 2030 году пройдет в новом формате

Перепись населения, фактически проведенная осенью 2021 года (официально ВПН-2020), уже широко задействовала цифровые технологии. Граждане могли самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг на каждого члена домохозяйства или явиться на переписной участок в МФЦ. В итоге онлайн переписались 25 млн россиян, сообщали в Росстате. Однако 9 млн человек были учтены только по полу и возрасту, поскольку либо заполнили переписные листы по минимуму, либо отказались от участия в переписи, либо отсутствовали дома в период сбора сведений (соответственно, данные по отказавшимся или отсутствовавшим были взяты из административных источников, таких как информация МВД, ЗАГС и т. п. ).