Добрые в деле: Эйдельштейн в «Монастыре», Ольга Бузова в роли крестной

— В этот раз долго ждали, не знали, кто же будет, мальчик или девочка. Оказалось, что мальчик, — сказала Ольга. — Для меня это большая четь, и, безусловно, я этого малыша буду любить всю жизнь, потому что это мой в будущем крестный сын. Мы сейчас ищем дату, когда сможем крестить Владимира.