Добрые в деле: Эйдельштейн в «Монастыре», Ольга Бузова в роли крестной

Ольга Бузова накрыла русский стол для журналистов и презентовала песню Made In Russia, а после рассказала о подготовке к роли крестной. Лариса Долина пела хит Ирины Дубцовой, Кирилл Туриченко из «Иванушек» — «Широка река» Надежды Кадышевой, а Слава — «К единственному, нежному» Любови Успенской на открытии караоке «Русского Радио». Кинопоиск анонсировал продолжение «Монастыря» с Марком Эйдельштейном и сериал по игре Atomic Heart. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Есть у Ольги Бузовой традиция — периодически устраивать прием исключительно для журналистов. В прошлый раз она приглашала прессу в октябре 2023 года в «Иллюзион» на совместный просмотр клипа на песню «Позови», где главную мужскую роль сыграл актер Стас Бондаренко.
В этот раз — во вторник, 17 сентября, — собрала СМИ в ресторане «Боярский» и накрыла стол под стать названию — русскими блюдами: оливье, маринованными грибочками, картошечкой с селедочкой, блинами и другими угощениями. Сама же появилась лишь через полтора часа после назначенного времени.
Оказывается, так было задумано — сначала хлеба, потом зрелищ. Гостям хозяйка презентовала свою новую песню Made In Russia. А после музыкальной паузы пожаловала на продолжительный пресс-подход.
Стоит заметить (и в случае с Бузовой так происходит всегда): занять удачную точку для съемки из-за количества желающих было сложно. Особо предприимчивые раздобыли стремянку, кто-то залез на стул, чтобы урвать новости, которые у звезды для этих встреч припасены всегда.
Больше всего собравшихся интересовала подготовка Бузовой к роли крестной — недавно ее подруга Мария Погребняк вновь стала мамой.
— В этот раз долго ждали, не знали, кто же будет, мальчик или девочка. Оказалось, что мальчик, — сказала Ольга. — Для меня это большая четь, и, безусловно, я этого малыша буду любить всю жизнь, потому что это мой в будущем крестный сын. Мы сейчас ищем дату, когда сможем крестить Владимира.
Петь продолжили в четверг, 19 сентября. Этот день стал самым музыкальным на карте светских мероприятий. В офисе VK выступал молодой поп-рок-артист «Тринадцать карат». Главной темой вечера стал театр — вместо привычных браслетов гостям выдавали номерки, капельдинер на входе в зал предлагал ознакомиться с сет-листом выступления в виде брошюры, а артист появился на сцене с красным бархатом, освещенной свечами, после третьего звонка и исполнил свои хиты в акустике.
Все дороги после шумных вечеринок ведут в караоке. «Русское Радио» тем же вечером решило с него начать, собрав звездных друзей на его открытии в одном из ресторанов столицы. Лариса Долина пела хит Ирины Дубцовой «О нем», Кирилл Туриченко из «Иванушек» — «Широка река» Надежды Кадышевой. А Слава исполнила «К единственному, нежному» Любови Успенской, судя по кадрам, адресовав Филиппу Киркорову, с которым она оказалась за одним столом. В прошлом году звезды оказались по разные стороны баррикад на фоне скандала со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым.
Тем временем авторы модного Telegram-канала Vogue-religion, вдохновившись треком Тимати Welcome to St. Tropez, принимали светских друзей на легкой вечеринке с круизным дресс-кодом. Заглянули модель Мария Миногарова, журналист Алена Блин, модельер Маша Цигаль, звезда балета Сергей Филин с семьей и другие герои хроники.
Отличились вечером четверга не только представители мира музыки и моды, но и индустрии кино. Самая большая явка была на презентации сезона «Кинопоиска» в стенах столичного кинотеатра «Октябрь»: Анна Пересильд в компании Ярослава Могильникова, Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Даниил Воробьев, Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Денис Шведов и многие другие. Был замечен даже Константин Сидорков — бывший директор музыкальных и событийных проектов VK, который недавно сообщил о том, что стал частью команды Яндекса, — в компании Полины Гагариной. В общем, было тесно.
Впрочем, больше презентация запомнилась не составом гостей и их количеством, а новинками, которым была посвящена. Один из грядущих проектов — сериал по игре Atomic Heart, разработанной российской студией Mundfish. Сценарий к сериалу напишет Роман Кантор, работавший над такими проектами, как «Эпидемия», «Серебряные коньки» и «Мастер и Маргарита». В числе любопытных проектов, кроме того, второй сезон сериала «Монастырь» со звездой Канн Марком Эйдельштейном.
Спорт герои светской хроники уважают не меньше культурных мероприятий. Завершали прошлую неделю на третьем этапе Парусной Медиа Лиги в Пестово. Он прошел 19 и 20 сентября.
На протяжение сезона опытные яхтсмены и известные персоны проходили специальную подготовку. За главный приз боролись телеведущие Елена Летучая с супругом, Марика Кравцова, актриса Екатерина Молоховская, чемпионка России по сноуборду Ольга Смешливая и другие.
В итоге на третьем этапе победу одержала команда «Ахмат», за которую выступали блогеры Анна Белис и Мария Перышкина, а также профессиональные яхтсмены Рамиль Шафигуллин и Александр Божко. Второе и третье места заняли «Команда первых» и «КБР», в составах которых звезда сериала «Ольга» Ксения Суркова, travel-блогер Маргарита Иноземцева с супругом.
Впереди — гранд-финал, который состоится в ноябре в Сочи. Главный приз — 1 млн рублей.