В Братске ставят спектакль, посвященный 50-летию Байкало-Амурской магистрали

До премьеры «Зинули» — именно эта пьеса советского драматурга Александра Гельмана была выбрана для постановки — остается меньше недели. И, как обещает режиссер спектакля, заслуженный артист России Геннадий Гущин, это будет не производственная драма, а история о вечном выборе между справедливостью и личным комфортом.
— Написанная более полувека назад, сегодня эта пьеса обрастает новыми смыслами, — объясняет он. — Сюжет до боли знаком: принципиальную и ответственную Зинулю подставляет, как сказали бы сейчас, водитель Петренко. С его точки зрения, она виновата в том, что ему не дали «Жигули» — написала докладную о нарушениях. И Зинулю увольняют. Согласитесь, подобная история могла бы произойти где угодно — и на БАМе, и на любой иной стройке, и тогда, и сейчас. А вот как поведет себя в этой ситуации человек — смолчит и стерпит, или будет добиваться справедливости — вопрос сложный. И как поведут себя те, кто рядом, — поддержат или сделают вид, что их это не касается, — тоже сложный вопрос. И именно об этом мы хотели бы поговорить со зрителем.
Исполнительница главной роли, актриса Братского драматического театра Валентина Фитиль признается, что самым сложным в работе над образом Зинули для нее оказалось «вернуться в свои 19 лет».
— Эта девочка воспитана на «Молодой гвардии», «Четвертой высоте», «Повести о настоящем человеке», и она искренне верит в эти высокие идеалы. Для нее есть только черное и белое, полутонов она не признает. Я несколько старше, и в силу жизненного опыта уже не столь категорична. И мне было важно этот опыт от себя отодвинуть.
Поймет ли зритель Зинулю? Будет ли ей сочувствовать? На этот вопрос ни у актрисы, ни у режиссера однозначного ответа нет.
После премьеры в Братске «Зинулю» ждет гастрольный тур на легендарную трассу — в Магистральный и Усть-Кут.