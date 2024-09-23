В Братске ставят спектакль, посвященный 50-летию Байкало-Амурской магистрали

— Написанная более полувека назад, сегодня эта пьеса обрастает новыми смыслами, — объясняет он. — Сюжет до боли знаком: принципиальную и ответственную Зинулю подставляет, как сказали бы сейчас, водитель Петренко. С его точки зрения, она виновата в том, что ему не дали «Жигули» — написала докладную о нарушениях. И Зинулю увольняют. Согласитесь, подобная история могла бы произойти где угодно — и на БАМе, и на любой иной стройке, и тогда, и сейчас. А вот как поведет себя в этой ситуации человек — смолчит и стерпит, или будет добиваться справедливости — вопрос сложный. И как поведут себя те, кто рядом, — поддержат или сделают вид, что их это не касается, — тоже сложный вопрос. И именно об этом мы хотели бы поговорить со зрителем.