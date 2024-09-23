Журналист Юрий Лепский — о соредакторе журнала «Звезда» Якове Гордине

Когда я услышал об этом эпизоде его жизни, то подумал: не может быть! Это был тот же дом, в котором несколько лет спустя получил квартиру мой отец — мастер разливочного пролета первого мартена. В этом доме и я с родителями жил несколько лет. В этом же доме нашим соседом был и Леонид Павлович Попов, тоже ленинградец. Теперь я называю этот дом ленинградским. Он, этот дом, и мой тоже.