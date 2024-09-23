Профессор Зубец: За воспитание детей матерям надо платить зарплату

Сегодня проблеме повышение рождаемости в России уделяется все больше и больше внимания. Причем внимания практического, направленного, в частности, на повышение благополучия семей с детьми.
О том, какие меры необходимы для решения демографической проблемы, поговорили с директором Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктором экономических наук, профессором Алексеем Зубцом.
Алексей Николаевич, пособия растут, рождаемость падает. Почему не срабатывают меры поддержки?
Алексей Зубец: Действительно, мер поддержки все больше. Например, сейчас в правительстве обсуждают вопрос об увеличении размера пособия по уходу за ребенком. Сегодня оно составляет 40% от среднего заработка родителя, но рассматривается вариант поднять его до 50% с 2025 года, а с 2026 года — до 60%. С 1 февраля нынешнего года размер материнского капитала проиндексирован на 7,4%. Сейчас он составляет 630,4 тыс. руб. на первого и 833 тыс. руб. на второго ребенка. Проводятся регулярные индексации и повышения других пособий, предоставляемых семьям с детьми, особенно малообеспеченным. Но перелома в естественном воспроизводстве населения добиться пока не удается.
Несмотря на заметное увеличение рождаемости в июле — в этом месяце в России, по данным Росстата, родились 115 тыс. младенцев, что на 4% больше, чем в июле прошлого года — общий демографический тренд остается отрицательным. К сожалению, в 2024 году рождаемость снизится по сравнению с прошлым годом. Не думаю, что снижение будет большим, но тем не менее оно будет.
Суммарный коэффициент фертильности, то есть число детей, появляющихся на свет у женщины на протяжении всей ее жизни, сегодня находится на уровне 1,4, тогда как нормальный уровень, обеспечивающий воспроизводство населения, составляет не меньше 2,2.
Что же здесь не так?
Алексей Зубец: Первая причина — чисто объективная, от финансового стимулирования не зависящая. Последнее многочисленное советское поколение, люди, родившиеся в конце 80-х и самом начале 90-х, выходят из детородного возраста. Сегодня этим людям за 30, а самая большая фертильность отмечается, когда женщинам от двадцати пяти до тридцати. И с этим ничего нельзя поделать, демографическая структура общества — это данность, которую мы изменить не в состоянии.
А другие причины?
Алексей Зубец: Есть и другие обстоятельства на которые мы уже можем повлиять — то, что называют демографическими стандартами поведения.
Это как?
Алексей Зубец: Еще в начале прошлого века малодетная семья выглядела как аномалия и подвергалась всеобщему осуждению. Кстати, многочисленные семьи, в которых по 8−10 или даже больше детей — это явление, характерное только для конца XIX и начала XX века. До этого такого не было. Рождаемость в России всегда была высокой, но и смертность тоже была на высоком уровне, что сдерживало демографический рост. Однако в конце XIX века смертность снизилась из-за развития медицины, что и привело к демографическому взрыву. Плюс к этому общественное осуждение малодетных семей, которое не давало снижать рождаемость. Но сегодня все по-другому. Когда молодая семья решает, сколько у них будет детей, они смотрят вокруг. И что они видят? Большое число однодетных и вообще бездетных пар и многочисленных матерей и отцов, в одиночку воспитывающих ребенка.. Так что сегодня малодетные и неполные семьи — это скорее норма. Поэтому очень многие молодые россияне идут по пути наименьшего сопротивления. Надо помнить, что рождение и воспитание ребенка — это очень большой труд. Поэтому, стремясь сохранить комфортную жизнь, они отказываются не только от многодетности, но и от рождения детей вообще. Что еще больше снижает число семей с детьми. То есть малодетность — это самоподдерживающийся процесс, который сам себя подпитывает. В науке это называется система с положительной обратной связью. Для того, чтобы ситуация поменялась на противоположную, нормой должна стать именно многодетная, а не бездетная семья. И тогда пример окружающего большинства будет стимулировать семьи к рождению детей, и рождаемость пойдет по нарастающей.
Но вот здесь-то как раз деньги играют роль: чем больше детей, тем больше нужно денег на их воспитание.
Алексей Зубец: Как показывает опыт, пропагандой и увещеваниями это сделать невозможно. Не подкрепленные ничем призывы к женщинам отказаться от образования и рожать в 20 лет сегодня выглядят нелепыми и смешными, и только дискредитируют национальную демографическую политику и национальные цели развития, озвученные президентом в мае нынешнего года. Надо работать с объективными причинами, мешающими восстановлению рождаемости до нормального уровня. Сегодня, по мнению большой части россиян, многодетность — это путь к бедности, а не к благополучию. Да, действительно, материнский капитал серьезная поддержка семей с детьми, однако давайте посчитаем. Рождение ребенка подразумевает расширение жилплощади, ему нужна отдельная комната никак не меньше 10 кв.м., а лучшее метров пятнадцать. Между тем размера материнского капитала хватит на приобретение 4−5 квадратных метров дополнительной площади, а в крупных городах и того меньше. К тому же мать, у которой на руках двое-трое малолетних детей уже не способна полноценно работать. Приходится жить на зарплату одного родителя и пособия, которые как правило невелики, а это приводит к сокращению материального достатка в семье.
И какой выход?
Алексей Зубец: Дело сдвинется с места, когда люди увидят, что многодетность приводит к повышению качества жизни, а не его ухудшению. Наши расчеты, основанные на данных социологических исследований, показывают, что сегодня ежемесячный бюджет на содержание ребенка в среднем по стране составляет не менее 30−40 тыс. рублей в месяц. Так вот, для того, чтобы семьи соглашались быть многодетными, надо брать их на содержание бюджета. Выплачивать матери среднюю зарплату по стране, потому что воспитание 4 или 5 детей — это тяжелая ежедневная работа без отдыха и выходных, намного более обременительная, чем хождение в офис. Помимо зарплаты необходимы пособия на каждого ребенка, надо помогать семьям в приобретении недвижимости, транспорта, обеспечивать хорошей медициной, школами и прочими благами. Необходимо сделать россиянам предложение: вы можете долго учиться, делать карьеру, создавать свой бизнес, и в конце концов вы пробьетесь в средний класс и станете уважаемыми людьми. А есть второй путь — родить 4 или 5 детей и получить все те же блага от государства в качестве помощи и субсидий. Я уверен, очень многие согласятся пойти по второму пути, особенно в регионах, где плохо с высокооплачиваемой работой и возможностями для роста. Если совсем просто, страна должна «покупать» детей у населения, и это единственный способ решения демографической проблемы, который я вижу. Рождение и воспитание детей — тяжелый труд, который должен соответствующим образом вознаграждаться, иначе никакой рождаемости у нас не будет.
Многие люди в 35−40 лет карьеру уже построили. Может, эту возрастную группу как-то особенно поддерживать, чтобы они захотели стать многодетными родителями?
Алексей Зубец: Я бы здесь подумал над сохранением зарплаты одного из родителей в случае, если в семье несколько детей и он не может больше полноценно трудиться. Как я уже говорил, один из основных факторов, сдерживающих рождаемость — это падение дохода многодетных семей из-за того, что один из родителей, занятый уходом за детьми, уже не может работать. Пособие, равное его зарплате перед уходом с работы, которое будет выплачиваться до совершеннолетия детей, могло бы исправить ситуацию. Впрочем, такое предложение близко к тому, о чем я говорил выше — многодетные семьи правительство должно брать на зарплату и выплачивать родителю, занятому уходом за детьми, среднюю по стране зарплату и полный набор социальных пособий, включая пенсионное страхование.
Денег-то в стране хватит?
Алексей Зубец: Да, такой путь решения демографических проблем потребует больших средств, по нашим расчетам, — это десятки триллионов рублей каждый год. Но издержки можно сократить, если подобные программы распространить в первую очередь на регионы с невысоким уровнем жизни, где ниже доходы и стоимость жизни. Уверен, что там очень многие согласятся в них участвовать.
Да, разумеется, при этом семьи разделятся на 2 группы: малодетные или бездетные семьи, где родители будут каждый день ходить на производство и делать карьеру, и многодетные семьи, в основном занятые воспитанием подрастающего поколения. Конечно, тут появится социальный перекос, но это небольшая плата за решение демографической проблемы. Повторяю, иных способов решения этой проблемы я не вижу.
Еще одна проблема, решить которую крайне важно для поддержания рождаемости — это взыскание алиментов в пользу детей в распавшихся семьях. Прежде всего надо повышать их размер. В нашей стране они редко превышают 10−15 тыс. рублей, и это совершенно недостаточно для поддержания нормального уровня жизни ребенка. Тут надо ориентироваться на названные мной суммы в 30−40 тыс. рублей. И если она составляет большую часть дохода кормилица, покинувшего семью, значит, доля алиментов в его доходах должна быть повышена сверх нынешнего уровня. Если надо, она должна составлять больше половины его дохода.. С другой стороны, если в семьях, сложившихся после развода, уровень жизни достаточный, то и суммы отчислений должны быть меньше. Тут необходим индивидуальный подход при том, что интересы ребенка превыше всего.
Сейчас в прежнем-то размере взыскать их сложно…
Алексей Зубец: К сожалению, да, в России это проблема: 11% детей, в пользу которых были начислены алименты, их не получают. Существует и практика сокрытия основной частим доходов для сокращения размера алиментов. И тут необходимо приложить специальные усилия для того, чтобы выявлять «серые» доходы неплательщиков и изымать их в пользу детей в распавшихся семьях. Сегодня, когда большая часть денег имеет безналичную форму, отыскать эти скрытые доходы вполне возможно, для этого есть все необходимые технологии. А если их нет — значит их надо создать. А если очевидно, что алиментщик скрывает свои доходы, вычеты должны расти вплоть до трех четвертей его «белой» зарплаты.
Понятно, что вариантов разводов большое количество, в каждом случае надо разбираться отдельно, но приоритет — это защита детей, и они не должны страдать ни при каких обстоятельствах. Если у кормильца, ушедшего из семьи, доходов мало и требуемый уровень обеспечения невозможен, значит, необходимо повышать размер пособий, выплачиваемых одиноким родителям, для того, чтобы их дети были обеспечены в необходимом размере, а не по черте прожиточного минимума, который точно не обеспечивает детям нормальной жизни.
Повторяю: единственный способ решения демографической проблемы в стране — это сделать так, чтобы рождение детей стало способом обеспечения достатка и благополучия, который компенсирует сложности, связанные с многодетностью. Рождение и воспитание детей — это тяжелый труд, который должен быть хорошо оплачен. А призывы и разговоры здесь не помогут. И не слишком большие суммы, выплачиваемые сегодня в качестве пособий, тоже не помогут. Люди возьмут их с благодарностью и используют их на свои нужды, но рождаемость от этого не вернется к норме. До тех пор пока бонусы, связанные с рождением ребенка, не превысят определенного, довольно высокого порога, количество не превратится в качество и по большому счету деньги будут потрачены впустую. Надо выплачивать достойные суммы, обеспечивающие повышение качества жизни многодетных семей, и это единственная возможность решения демографической проблемы, которая перед нами открывается.
На днях сенатор Анатолий Широков связал низкую рождаемость с последствиями массового строительства однокомнатных квартир в стране. По словам политика, «однушки» непригодны для расширения семьи, а их превалирующее число на рынке портит демографию. Согласны с такой позицией?
Алексей Зубец: Я бы не отказывался от практики строительства однокомнатных квартир и маломерных студий. Поясню почему. Представьте себе молодых, которые сыграли свадьбу и думают, что им делать. Они понимают, что у них нет достаточных средств для поддержания нормального качества жизни при рождении ребенка — нет ни недвижимости, ни хорошей работы, ни машины — ничего нет. Значит рождение ребенка надо отложить на более поздний срок и заработать все необходимое. После этого они покупают или снимают маломерную студию или однушку, переезжают туда, находят работу и начинают зарабатывать. Лет через десять они решат, что все необходимые у них есть, купят нормальную квартиру в ипотеку и займутся расширением собственной семьи. Так вот, отсутствие возможности переехать на новое место, пусть даже в маленькую квартирку, будет не помогать росту рождаемости, а ее сдерживать. У людей просто не будет возможности начать новую жизнь, которая в перспективе приведет к рождению детей.
А спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала запретить на законодательном уровне подразумевающее сознательный отказ от родительства движение чайлдфри. Поддерживаете?
Алексей Зубец: Действительно, по стране бродит масса деструктивных течений, родившихся за границей, а теперь добравшихся до нашей страны. Не знаю, сами они добрались, или им в этом помогли. Тут и чайлдфри, и «Мужское движение» — что-то вроде феминизма наоборот, движение за равенство мужчин и женщин в вопросах семьи и брака — при том, что в силу очевидных биологических причин равенства между мужчиной и женщиной здесь быть не может в принципе. Понятно, что они объективно работают на срыв национальных целей развития в части демографии, обозначенных президентом Путиным в мае нынешнего года. И пропаганду этих течений безусловно надо запретить. С другой стороны, действительно, можно запретить пропаганду малодетности или бездетности, но что делать с социальной структурой общества, которая перед глазами россиян? Как я уже сказал, молодые семьи, решающие, сколько у них будет детей, ориентируются не на пропаганду, а на то, что они видят вокруг себя. И если малодетных и бездетных большинство, и эти семьи не подвергаются осуждению, именно такой стандарт демографического поведения представляется им общественно приемлемым, именно ему они и следуют. Так что запретом пропаганды тут не обойдешься. Необходимо изменить социальное окружение, и тогда остальные подтянутся за новыми стандартами. А изменение социального окружения требует реформы всей демографической политики и радикального увеличения поддержки рождаемости.
В советские годы пробовали вводить налог на бездетность. Может ли такая практика появиться сейчас, и насколько она может оказаться эффективной?
Алексей Зубец: В принципе — почему бы и нет? Повышенная ставка налогообложения для тех, кто не имеет детей — это вполне возможно. Другое дело, что это не будет стимулировать рождаемость, потому что расходы на рождение и воспитание ребенка на протяжении 18 лет, пока он не встанет на ноги, точно будут выше, чем сумма налога. И потом, не хотелось бы чтобы в России появлялись дети, рожденные только для того, чтобы платить меньше налогов. Судьба таких детей, я уверен, будет незавидной. К тому же надо понимать, что суммы, отложенные россиянами до рождения ребёнка из своей зарплаты, идут на покупку квартиры и прочее обустройство, которое необходимо при рождении детей. То есть повышенный налог на бездетность среди молодых будет наоборот не стимулировать рождаемость, а ее сдерживать, просто потому что стартовый капитал для рождения ребенка будет накопить сложнее. А вот после определенного возраста, например после 40 — пожалуйста, разумеется, если бездетность не определяется медицинскими причинами.