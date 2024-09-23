Профессор Зубец: За воспитание детей матерям надо платить зарплату

Алексей Зубец: Еще в начале прошлого века малодетная семья выглядела как аномалия и подвергалась всеобщему осуждению. Кстати, многочисленные семьи, в которых по 8−10 или даже больше детей — это явление, характерное только для конца XIX и начала XX века. До этого такого не было. Рождаемость в России всегда была высокой, но и смертность тоже была на высоком уровне, что сдерживало демографический рост. Однако в конце XIX века смертность снизилась из-за развития медицины, что и привело к демографическому взрыву. Плюс к этому общественное осуждение малодетных семей, которое не давало снижать рождаемость. Но сегодня все по-другому. Когда молодая семья решает, сколько у них будет детей, они смотрят вокруг. И что они видят? Большое число однодетных и вообще бездетных пар и многочисленных матерей и отцов, в одиночку воспитывающих ребенка.. Так что сегодня малодетные и неполные семьи — это скорее норма. Поэтому очень многие молодые россияне идут по пути наименьшего сопротивления. Надо помнить, что рождение и воспитание ребенка — это очень большой труд. Поэтому, стремясь сохранить комфортную жизнь, они отказываются не только от многодетности, но и от рождения детей вообще. Что еще больше снижает число семей с детьми. То есть малодетность — это самоподдерживающийся процесс, который сам себя подпитывает. В науке это называется система с положительной обратной связью. Для того, чтобы ситуация поменялась на противоположную, нормой должна стать именно многодетная, а не бездетная семья. И тогда пример окружающего большинства будет стимулировать семьи к рождению детей, и рождаемость пойдет по нарастающей.