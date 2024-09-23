Во Владивостоке начинают работу дни Эрмитажа

«Программа Дней Эрмитажа, как и всегда, очень разнообразна и включает выставки: “Но если уж табак так нравится тебе…” из собрания Государственного Эрмитажа» и «Западноевропейская коллекция. Реставрация и атрибуция. Из собрания Приморской государственной картинной галереи»… Отдельная важнейшая часть программы — мастер-классы по реставрации от сотрудников Государственного Эрмитажа для реставраторов из музеев всего Дальнего Востока", — говорится в сообщении.