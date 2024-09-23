Во Владивостоке начинают работу дни Эрмитажа

Дни Эрмитажа проводятся по инициативе гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, в этом году мероприятие во Владивостоке состоится в девятый раз и пройдёт с 23 по 29 сентября.
«Программа Дней Эрмитажа, как и всегда, очень разнообразна и включает выставки: “Но если уж табак так нравится тебе…” из собрания Государственного Эрмитажа» и «Западноевропейская коллекция. Реставрация и атрибуция. Из собрания Приморской государственной картинной галереи»… Отдельная важнейшая часть программы — мастер-классы по реставрации от сотрудников Государственного Эрмитажа для реставраторов из музеев всего Дальнего Востока", — говорится в сообщении.
В рамках эрмитажной недели, как говорится в сообщении, пройдут образовательные и развлекательные программы: экскурсии для взрослых и детей, мастер-классы, акция «Эрмитаж становится ближе». Эрмитажная библиотека традиционно познакомит с издательскими новинками музея, пройдёт и презентация календаря на 2025 год с фотографиями архитектурных объектов Эрмитажа, выполненными Александром Дымниковым.
«К открытию Дней Эрмитажа во Владивостоке “Почта России” выпустила новый почтовый конверт с изображением картины Йоханеса Лингельбаха “У городских ворот”. Церемония торжественного гашения конверта пройдет в Главных анфиладах 23 сентября», — сообщает галерея.
О наиболее ярких эпизодах истории производства и использования стекла, легендах и мифах, сопровождающих этот вид декоративно-прикладного искусства, расскажут эрмитажные лекции «Стекло. Легенды и быль» и «Прекрасные вещи — в повседневный быт! Художественное стеклоделие на рубеже XIX — XX веков». Дни Эрмитажа во Владивостоке по традиции завершит чтение «Илиады» Гомера, в котором могут принять участие все желающие, информирует галерея.