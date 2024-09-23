Москвичи забронировали онлайн больше 700 тысяч книг

С помощью сервиса «Библиотеки Москвы» на mos.ru горожане забронировали более 700 тысяч книг, причем каждое третье издание оставили за собой в этом году. Сервис устроен просто — за несколько кликов можно найти интересующую книгу, увидеть, в каких библиотеках она есть, и забронировать ее. Останется прийти в библиотеку и получить желаемое.
Такой библиотечный поисковик работает три года, однако пик его популярности пришелся именно на текущий год. «Большую часть аудитории сервиса — 78 процентов — составляют москвички, — говорит замруководителя департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов. — Сервис помогает им находить и бронировать литературу не только для себя, но и для своих детей. При этом для нас особенно ценно, что сервис востребован как у молодежи и москвичей среднего возраста, так и у старшего поколения. Например, самому взрослому пользователю — 93 года».
Впрочем, самым активным читателям от 35 до 44 лет — они составляют почти 40 процентов от всей аудитории сервиса. Есть и портрет среднестатистического пользователя — это женщина 35−44 лет, она отдает предпочтение отечественной и зарубежной классике, а также детективам и книгам по саморазвитию. А еще бронирует книги для своих детей.
Более молодая аудитория — от 25 до 34 лет — пользуется сервисом реже, на их долю приходится 17 процентов бронирований. Горожан от 45 до 54 лет среди пользователей 14 процентов. Также 14 процентов аудитории составляют москвичи старше 55 лет, а пользователей от 18 до 24 лет — восемь процентов.
Что же чаще всего читают? На первом месте роман корейского писателя Хвана Согена «На закате» — философская повесть, рассказывающая о жизни и судьбе двух поколений. Роман бронируют пользователи практически всех возрастов от 25 лет. При этом у более молодых горожан, от 18 до 24 лет, пользуется успехом книга «Каждые сто лет» Анны Матвеевой. Это история жизни двух героинь, рассказанная ими на страницах своих дневников. Разница в возрасте у женщин составляет сотню лет, что не мешает им сталкиваться с похожими вопросами жизни. У детей и подростков спросом пользуется фантастика. Одна из востребованных книг — «Теория невероятностей» Виктории Ледерман. Она посвящена приключениям юного Матвея, оказавшегося в альтернативной вселенной.