Москвичи забронировали онлайн больше 700 тысяч книг

Что же чаще всего читают? На первом месте роман корейского писателя Хвана Согена «На закате» — философская повесть, рассказывающая о жизни и судьбе двух поколений. Роман бронируют пользователи практически всех возрастов от 25 лет. При этом у более молодых горожан, от 18 до 24 лет, пользуется успехом книга «Каждые сто лет» Анны Матвеевой. Это история жизни двух героинь, рассказанная ими на страницах своих дневников. Разница в возрасте у женщин составляет сотню лет, что не мешает им сталкиваться с похожими вопросами жизни. У детей и подростков спросом пользуется фантастика. Одна из востребованных книг — «Теория невероятностей» Виктории Ледерман. Она посвящена приключениям юного Матвея, оказавшегося в альтернативной вселенной.