«Динамо» ушло от поражения в матче со «Спартаком», забив на последних минутах

Старейшее отечественное дерби всегда привлекает грандиозное внимание. Исключением не стало и воскресное противостояние, в котором команды подарили зрителям настоящий триллер. «Красно-белые» вели 2:1 до последних секунд матча, но уже в компенсированное время ничью динамовцам принес гол Тюкавина. К слову, Константин, признанный на прошлой неделе РФС лучшим игроком сезона 2023/24, впервые за год оформил дубль. Что важно — «бело-голубые» отыгрались, будучи в меньшинстве после удаления иранского нападающего Эль-Мехди Маухуба.
— Для нас хороший результат — это победа. Первый тайм мне не понравился. Здорово выходили в атаку, но не хватало последнего паса. В перерыве постарались поправить недочеты, во второй половине была равная игра. На самом деле, красная карточка эмоционально нам только помогла. Поменяли схему, появились хорошие пасы между линиями, — отметил главный тренер «Динамо» чех Марцел Личка.
Если же говорить в целом, то «бело-голубые» не могут одолеть «Спартак» в четырех матчах подряд: трижды динамовцы проигрывали и вот, наконец, сумели вырвать ничью. По мнению рулевого «красно-белых» серба Деяна Станковича, его команда провела очень хорошую встречу, но потеряла концентрацию в добавленное время.
— Чтобы в таких матчах одержать победу, нужно не столько качество, сколько хитрость и характер. Играя в равных составах, мы показывали хороший футбол, и у нас достаточно мастерства, чтобы спокойно владеть мячом и доводить дело до нужного результата. К сожалению, нам чего-то не хватило. «Динамо» создает сложности любому сопернику. Хотя у них сегодня мало что получалось впереди, — заявил Станкович.
Мало кто верил, что «Факел», состав которого стоит в 14 раз меньше зенитовского (13 миллионов евро против 180 миллионов), сможет навязать борьбу подопечным Сергея Семака. Однако воронежцы вели в счете к перерыву (1:0) и могли сотворить сенсацию. Может быть, гости сами не поверили своему счастью и упустили преимущество во второй половине. Но скорее все дело в классе исполнителей и возможностях. Просто для сравнения: прошлым летом «Зенит» потратил на новичков 43 миллиона евро, а «Факел» — 80 тысяч евро. Это несопоставимые цифры, говорящие только об одном: скром ным клубам все тяжелее бороться против грандов.
— Мы прекрасно понимали силу соперника, но у нас были шансы хотя бы на ничью. Они создавали моменты после наших невынужденных ошибок. Могли чуть спокойнее играть в тех ситуациях. Ребята сражались, старались, однако этого оказалось недостаточно. Очень жаль, — подчеркнул главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов.
Крупную победу одержал «Краснодар». Как и в матче «Зенита» с «Факелом», силы соперников были неравны: «быкам» противостоял дебютант высшего дивизиона скромный «Акрон». Опять же, если обратиться к цифрам, все очевидно: стоимость всех игроков южан в 4,5 раза больше, чем у тольяттинцев, — 89 миллионов евро против 20 миллионов. К чести «Акрона», подопечные Заура Тедеева смогли дважды огорчить серебряных призеров прошлого сезона, однако на большее хозяев не хватило. Нет у них исполнителей уровня колумбийца Джона Кордобы или полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна, которым уже не первый год интересуются европейские гранды.
К слову, «Зенит» и «Краснодар» — единственные команды в Премьер-лиге, не потерпевшие на данный момент ни одного поражения. Уже в эту субботу им предстоит очный матч, который ответит на многие вопросы.