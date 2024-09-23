«Динамо» ушло от поражения в матче со «Спартаком», забив на последних минутах

Мало кто верил, что «Факел», состав которого стоит в 14 раз меньше зенитовского (13 миллионов евро против 180 миллионов), сможет навязать борьбу подопечным Сергея Семака. Однако воронежцы вели в счете к перерыву (1:0) и могли сотворить сенсацию. Может быть, гости сами не поверили своему счастью и упустили преимущество во второй половине. Но скорее все дело в классе исполнителей и возможностях. Просто для сравнения: прошлым летом «Зенит» потратил на новичков 43 миллиона евро, а «Факел» — 80 тысяч евро. Это несопоставимые цифры, говорящие только об одном: скром ным клубам все тяжелее бороться против грандов.