«Норникель» утвердил новую Политику в области взаимодействия с коренными народами

Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае Григорий Дюкарев согласен, что только за счет даров тундры, дикого северного оленя и рыбы обеспечить высокий уровень качества жизни даже в нашей богатой Арктике невозможно. В этом плане он подчеркивает важность вложений «Норникеля» не только в инфраструктуру поселков, но и, например, в реализацию образовательных программ. «Компания компенсирует проезд и проживание в Норильске студентов из числа коренных жителей, которые обучаются в Заполярном госуниверситете. Ведется и обучение наших земляков рабочим профессиям, например, такелажников, стропальщиков. В результате доля коренных жителей в штате компании возрастает. Такая диверсификация занятости для нас очень актуальна», — акцентирует Дюкарев. На новую Политику «Норникеля» он возлагает большие надежды, учитывая, как долго работали над этим документом, обсуждали его на разных площадках, в том числе и международных, с участием представителей коренных народов из стран Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. «Главный вывод — подобных целостных, комплексных и детализированных документов, принятых промышленными гигантами, в мире практически нет. Поэтому можно смело заявлять, что это уникальный передовой опыт вообще в мире, на который всем надо будет ориентироваться. Важно, что Политика будет обязательна к применению для всех — от рядового сотрудника до генерального директора. И все структурные подразделения компании обязаны будут отчитываться, как они взаимодействуют с коренными народами. Это сильно повысит эффективность такой работы. Мы, коренные малочисленные народы, не можем никак помочь компании, например, больше руды добывать. Но мы можем помочь компании улучшить свою репутацию. А репутация в мире бизнеса сейчас, наверное, дороже денег», — уверен Дюкарев.