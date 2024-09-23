«Норникель» утвердил новую Политику в области взаимодействия с коренными народами

Событие это знаковое. Впервые документ о тесном взаимодействии с коренными народами был принят еще в 2018-м году, но с тех пор многое кардинально изменилось. В том числе, в подходах компании к корпоративной социальной ответственности. Утвержденная Политика разработана с учетом не только российских, но и международных стандартов, а также рекомендаций ООН.
Не случайно среди экспертов, входивших в группу разработчиков, такие специалисты как Навин Рай из Непала — соавтор действующего стандарта Всемирного банка и Международной финансовой корпорации, и Джеймс Анайя — представитель коренных народов Северной Америки, почетный профессор Колорадского университета. При этом «Норникель» переосмыслил и собственный опыт: проведения этноэкспертизы и реализации программы поддержки коренных народов Таймыра, на которую с 2020 года было выделено более 2 миллиардов рублей. Средства пошли на строительство нового жилья и социальных объектов, проекты в сфере образования и экономики традиционного природопользования.
Политика стала итогом консультаций с сообществами, общинами и ассоциациями коренных народов. Причем как на Таймыре, где «Норникель» исторически является градообразующим для всей территории предприятием, так и в Мурманской области, где компания — одна из крупнейших, но все-таки не единственная.
«В новой редакции Политики более детально проработаны все аспекты взаимодействия с коренными народами, направленные на продуктивный и открытый диалог между ними и бизнесом», — отметил вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.
Главных моментов несколько. Так, компания признает как уязвимость коренных народов (что требует особых мер как прямой, так и косвенной защиты), так и их право на самостоятельное определение приоритетов развития (а это уже — главный принцип в основе сотрудничества). Компания обязуется проводить консультации по любым вопросам своей инвестиционной и операционной деятельности, особенно если они так или иначе могут затрагивать интересы коренных жителей. И это не просто декларация: в документе прописаны конкретные алгоритмы взаимодействия сторон для самых разных ситуаций, основанные на принципах должной осмотрительности, добросовестных переговоров, а также свободного, предварительного и осознанного согласия (СПОС), принятого в «Норникеле» на вооружение еще в 2021 году.
Основными занятиями коренных народов на Таймыре и в Мурманской области являются оленеводство, рыболовство, охота, собирательство и ремесла. Потому «Норникель» делает все, чтобы исключить неблагоприятное воздействие от своей деятельности на биоразнообразие и среду обитания диких и домашних животных, включая пути миграции северных оленей, на озера и реки, на птиц и растения, в том числе, на лекарственные травы. Для других случаев прописано право коренных жителей на справедливую компенсацию ущерба.
Приоритеты «Норникеля» — окружающая среда, социально-экономические, культурные и духовные ценности, здоровье и безопасность, а также территории традиционной хозяйственной деятельности коренных народов. При этом компания обязуется оказывать содействие их устойчивому развитию, например, путем поддержки малых предприятий, ремесленных и торговых организаций. Например, за счет прямых закупок у них продукции или вложений в развитие материально-технической инфраструктуры.
Также компания продолжит финансировать лечебно-оздоровительные, образовательные и другие программы социального профиля, развивать транспортные коммуникации между поселками, вкладываться в проекты сохранения и восстановления оленеводства, языка и культуры.
Важно, что требования Политики станут обязательными для исполнения не только всеми сотрудниками «Норникеля» и его дочерних и зависимых структур, но даже подрядчиками и поставщиками. Каждые три года планируется проводить независимый аудит исполнения соглашений и программ, выработанных с участием и в интересах коренных народовв рамках практической реализации документа. Прописан в нем и механизм рассмотрения жалоб и других конфликтных ситуаций — причем с привлечением независимого эксперта — омбудсмена.
Дети Таймыра. Фото: Марина Пешкова
По мнению Андрея Агеева, главы Совета представителей коренных малочисленных народов при правительстве Мурманской области, новая Политика «Норникеля» отличается чрезвычайной детализацией в отличие от предыдущих рамочных версий документа с красивыми, но общими словами: «Взаимоотношения с коренными малочисленными народами теперь существенно конкретизированы, ведь описаны и процедура СПОС, и принципы предотвращения и смягчения негативного воздействия. То есть сейчас это рабочий инструмент, а не декларация».
По словам Агеева, «Норникель» стал первой крупной компанией в Мурманской области, обратившейся к коренным народам при обновлении своей корпоративной политики. «Отрадно, что компания учла почти все наши предложения и замечания, которые мы высказывали в ходе предварительных консультаций. Не могу сказать, что другие компании ничего не делают в этом плане, но работу они ведут, скажем так, точечную. Здесь же мы видим комплексный подход. Это первый подобный опыт в регионе, и это уникальная практика взаимодействия с коренными народами», — говорит он.
По словам Ивана Матрехина, зампреда Общественной организации саамов Мурманской области, обновлению Политики предшествовало множество встреч с коренными жителями региона, которые были организованы «Норникелем». «Со стороны компании было проявлено очень уважительное отношение, представители бизнеса задавали много вопросов, спрашивали советы, как лучше будет организовать различные процессы, прислушивались к мнению жителей поселков. Это показательно — понятно же, что всегда лучше сотрудничать с местным населением. На данный момент только “Норникель” вот так целенаправленно налаживает диалог с коренными малочисленными народами в Мурманской области. Хотя у нас в регионе работают и другие крупные компании, но они таких встреч не проводили».
По словам Матрехина, теперь многое будет зависеть от того, как правильные подходы, отраженные в Политике, будут реализованы на практике. «Принять-то можно любые хорошие документы. Я надеюсь на то, что между компанией и коренными народами будут не просто соглашения с красивыми словами, а будет выстроено взаимовыгодное сотрудничество, будут реализованы важные и полезные для людей проекты. Например, чтобы где-то в удаленных поселках свет появился, или куда-то дорогу проложили. Когда будет выстроен диалог — люди начнут понимать все выгоды. Например, мы осознаем, что при разработке Колмозерского месторождения лития будет нанесен вред окружающей среде. Но мы уже обсуждаем с компанией, как можно будет минимизировать негативное воздействие».
По мнению главы Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Анны Тумановой, сам факт того, что на уровне «Норникеля» утверждена подобная Политика, это большой прорыв: «Когда есть официальный документ — хочешь, не хочешь, но по нему всем нужно будет работать». По словам Тумановой, нельзя сказать, что ранее коренные народы Таймыра с компанией взаимодействовали меньше. Особенно в последние годы на полуострове велась активная реализация корпоративной программы поддержки: «Ее результаты заметны всем — это строительство в поселках жилья и социально-значимых объектов, тех же фельдшерско-акушерских пунктов, сельских домов культуры».
Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае Григорий Дюкарев согласен, что только за счет даров тундры, дикого северного оленя и рыбы обеспечить высокий уровень качества жизни даже в нашей богатой Арктике невозможно. В этом плане он подчеркивает важность вложений «Норникеля» не только в инфраструктуру поселков, но и, например, в реализацию образовательных программ. «Компания компенсирует проезд и проживание в Норильске студентов из числа коренных жителей, которые обучаются в Заполярном госуниверситете. Ведется и обучение наших земляков рабочим профессиям, например, такелажников, стропальщиков. В результате доля коренных жителей в штате компании возрастает. Такая диверсификация занятости для нас очень актуальна», — акцентирует Дюкарев. На новую Политику «Норникеля» он возлагает большие надежды, учитывая, как долго работали над этим документом, обсуждали его на разных площадках, в том числе и международных, с участием представителей коренных народов из стран Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии. «Главный вывод — подобных целостных, комплексных и детализированных документов, принятых промышленными гигантами, в мире практически нет. Поэтому можно смело заявлять, что это уникальный передовой опыт вообще в мире, на который всем надо будет ориентироваться. Важно, что Политика будет обязательна к применению для всех — от рядового сотрудника до генерального директора. И все структурные подразделения компании обязаны будут отчитываться, как они взаимодействуют с коренными народами. Это сильно повысит эффективность такой работы. Мы, коренные малочисленные народы, не можем никак помочь компании, например, больше руды добывать. Но мы можем помочь компании улучшить свою репутацию. А репутация в мире бизнеса сейчас, наверное, дороже денег», — уверен Дюкарев.
По мнению главы Федерального агентства по делам национальностей России Игоря Баринова, обновленная Политика компании будет содействовать развитию национальных стандартов и задаст ориентиры для других компаний: «При всем многообразии российских моделей промышленного и традиционного природопользования государственное регулирование не может быть гибким и детальным до необходимой степени. Поэтому развитие корпоративных политик взаимодействия промышленных компаний с коренными малочисленными народами в регионах своего присутствия необходимо. В этом контексте новая политика “Норникеля” по степени учета национальной специфики и международных стандартов является одним из наиболее комплексных и прогрессивных корпоративных актов в стране».