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Стало известно, какой будет погода в Иркутске 23 сентября 2024

До +20 потеплеет в Иркутске 23 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 23 сентября 2024 однозначно порадует жителей областного центра высокими температурами. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, в столице региона воздух прогреется до +20.

Погода в Иркутске 23 сентября 2024

— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с. Днем +18…+20, — поделились метеорологи.

А вот в остальных частях Иркутской области прогнозируют осадки. Жителям региона стоит подготовиться к выпадению мокрого снега и небольшим дождям. В утренние часы возможен туман.

Что касается ветра, то в основном будут преобладать южные порывы. А столбик термометра поднимется до +17…+22. Вот, что обещает погода в Иркутске 23 сентября 2024 и регионе.