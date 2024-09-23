Стало известно, какой будет погода в Иркутске 23 сентября 2024

Погода в Иркутске 23 сентября 2024 однозначно порадует жителей областного центра высокими температурами. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, в столице региона воздух прогреется до +20.
Погода в Иркутске 23 сентября 2024
— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный 4−9 м/с. Днем +18…+20, — поделились метеорологи.
А вот в остальных частях Иркутской области прогнозируют осадки. Жителям региона стоит подготовиться к выпадению мокрого снега и небольшим дождям. В утренние часы возможен туман.
Что касается ветра, то в основном будут преобладать южные порывы. А столбик термометра поднимется до +17…+22. Вот, что обещает погода в Иркутске 23 сентября 2024 и регионе.