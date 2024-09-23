В Иркутской области хотят увеличить выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет предложил увеличить премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяну Афанасьеву, повышение выплат хотят произвести в два этапа. Так, в первый этап с 2025 года их увеличат до 50% от среднего заработка, а в 2026 уже до 60%.
— Сейчас пособие составляет 40 процентов от среднего заработка родителя за два предыдущих календарных года, но с установленным верхним пределом — не более 49 100 рублей, — пишет информационное агентство.
Решение об увеличении пособия может стать отличной помощью для семей с детьми и улучшить их материальное положение.
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