В Иркутской области хотят увеличить выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет предложил увеличить премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяну Афанасьеву, повышение выплат хотят произвести в два этапа. Так, в первый этап с 2025 года их увеличат до 50% от среднего заработка, а в 2026 уже до 60%.