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Новая пожарная часть появится в Хабаровском районе

Строительство модульного здания завершат в декабре.

Источник: t.me/gorbacheva_live

В селе Краснореченское строится новая пожарная часть, которая будет обслуживать пять населенных пунктов Хабаровского района, где проживает более 28 тысяч человек. В новой части будут работать 37 пожарных и 15 спасателей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Строительство проинспектировали заместитель председателя правительства Хабаровского края Ирина Горбачева и председатель комитета по гражданской защите Александр Горохов. На данный момент уже уложены бетонные плиты под модуль, сварены фермы для помещений гаража и подготовлены металлоконструкции для фасада. Завершение работ по современной модульной технологии запланировано на декабрь этого года.

«Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин уделяет особое внимание ситуации с пожарами в регионе. Состояние дороги к новой пожарной части требует улучшений. Администрация Хабаровского района уже занимается вопросом ремонта улицы Почтовой. Строительство модуля для пожарной части находится под постоянным контролем, а работы регулярно инспектируются», — сказала Ирина Горбачева.

Специалисты новой пожарной части будут оперативно реагировать на возгорания, предотвращать бытовые, лесные и ландшафтные пожары, а также помогать при ЧС. В модульном здании предусмотрены учебный класс, пункт связи и просторное депо. Часть будет оснащена всем необходимым для эффективной работы.

строительство
МЧС