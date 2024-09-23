Новая пожарная часть появится в Хабаровском районе

В селе Краснореченское строится новая пожарная часть, которая будет обслуживать пять населенных пунктов Хабаровского района, где проживает более 28 тысяч человек. В новой части будут работать 37 пожарных и 15 спасателей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Строительство проинспектировали заместитель председателя правительства Хабаровского края Ирина Горбачева и председатель комитета по гражданской защите Александр Горохов. На данный момент уже уложены бетонные плиты под модуль, сварены фермы для помещений гаража и подготовлены металлоконструкции для фасада. Завершение работ по современной модульной технологии запланировано на декабрь этого года.
«Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин уделяет особое внимание ситуации с пожарами в регионе. Состояние дороги к новой пожарной части требует улучшений. Администрация Хабаровского района уже занимается вопросом ремонта улицы Почтовой. Строительство модуля для пожарной части находится под постоянным контролем, а работы регулярно инспектируются», — сказала Ирина Горбачева.
Специалисты новой пожарной части будут оперативно реагировать на возгорания, предотвращать бытовые, лесные и ландшафтные пожары, а также помогать при ЧС. В модульном здании предусмотрены учебный класс, пункт связи и просторное депо. Часть будет оснащена всем необходимым для эффективной работы.