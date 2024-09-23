Новая пожарная часть появится в Хабаровском районе

В селе Краснореченское строится новая пожарная часть, которая будет обслуживать пять населенных пунктов Хабаровского района, где проживает более 28 тысяч человек. В новой части будут работать 37 пожарных и 15 спасателей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.