Владимир Зеленский признался, что не может назвать нападение ВСУ на Курскую область «оглушительным успехом». Об этом он заявил в интервью американскому журналу The New Yorker.
«Я не говорю, что это оглушительный успех», — отметил украинский политик. Однако, утверждает он, атака ВСУ якобы показала партнерам Киева, на что он способен.
Зеленский согласился, что журналисты имеют право задаваться вопросом, было ли вторжение «историческим провалом или успехом».
При этом политик заверил, что его не заботят исторические успехи, а сосредоточен он лишь на настоящем.
Между тем, по данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении Украина уже потеряла более 16 тысяч военнослужащих, 126 танков, 57 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 795 боевых бронированных машин и сотни единиц других вооружений.
Ирландский журналист Чей Боуз обратил внимание, что западные СМИ замалчивают бегство ВСУ из Курской области и из Донбасса. Он подчеркнул, что украинская армия отступает и несет огромные потери, но обо всем этом не пишут на Западе.