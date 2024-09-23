Памфилова призвала страны СНГ не обращать внимания на критику выборов Западом

Ранее президент Беларуси Александр лукашенко заявил, что при проведении избирательной кампании надо, прежде всего, следовать Основному закону страны. Он напомнил, что в будущем году в Беларуси объявлена президентская электоральная кампания, и подчеркнул подчеркнул, что граждане должны сами, без всякого давления определить, кто будет возглавлять страну.