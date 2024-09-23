Странам СНГ не стоит обращать внимание на критику своих электоральных кампаний со стороны Запада, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова в эфире телеканала «Беларусь-1».
«Надо вообще не обращать внимание на критику тех, кто фактически назначает нас противниками или врагом», — цитирует РИА Новости Памфилову.
При этом она поинтересовалась: а судьи кто? «Те, кто сам назначил себя демократией, те, у кого уже давно никакой демократии нет?», — отметила глава ЦИК.
Она подчеркнула, что в Европе власть захватили нелегитимные, никем не избираемые политики. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен диктует политику всей Европе, хотя жители некоторых стран Евросоюза отдают на выборах предпочтения совершенно противоположным силам.
Однако, несмотря на это, еврочиновники проводят проводят жесткую тоталитарную линию под диктат Вашингтона.
По словам главы ЦИК, если страна, наплевав на свой авторитет, подчиняется правилам, которые диктует западное меньшинство в своих интересах, значит, в этой стране все будет хорошо.
А если государство пытается отстаивать свой суверенитет на основе своих национальных традиций, не позволяя ставить себя на колени, значит, правозащитная дубинка под названием «оценка выборов» будет бить наотмашь, заключила Памфилова.
Ранее президент Беларуси Александр лукашенко заявил, что при проведении избирательной кампании надо, прежде всего, следовать Основному закону страны. Он напомнил, что в будущем году в Беларуси объявлена президентская электоральная кампания, и подчеркнул подчеркнул, что граждане должны сами, без всякого давления определить, кто будет возглавлять страну.