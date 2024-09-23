Дмитрий Демешин увеличил выплаты сиротам на покупку собственного жилья

В Хабаровском крае продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот и граждан, относящихся к этой категории. В этом году 48 человек уже получили квартиры из государственного жилищного фонда региона или приобрели их самостоятельно, воспользовавшись специальной выплатой из краевого бюджета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Накануне советник губернатора Хабаровского края по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Федоров и депутат Государственной Думы РФ Максим Иванов встретились с некоторыми из этих людей. Сергей Федоров отметил, что в этом году для предоставления детям-сиротам 50 социальных выплат на приобретение квартир выделено около 200 миллионов рублей из краевого бюджета.

Эта мера поддержки оказалась очень востребованной, поэтому глава региона Дмитрий Демешин одобрил выделение дополнительных 170 миллионов рублей из региональной казны. В результате общая сумма выплат составит 370 миллионов, что позволит предоставить около 85 квартир. В настоящее время министерство ЖКХ края активно работает над реализацией этой программы с гражданами.