В Хабаровском крае продолжается работа по обеспечению жильем детей-сирот и граждан, относящихся к этой категории. В этом году 48 человек уже получили квартиры из государственного жилищного фонда региона или приобрели их самостоятельно, воспользовавшись специальной выплатой из краевого бюджета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Накануне советник губернатора Хабаровского края по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Федоров и депутат Государственной Думы РФ Максим Иванов встретились с некоторыми из этих людей. Сергей Федоров отметил, что в этом году для предоставления детям-сиротам 50 социальных выплат на приобретение квартир выделено около 200 миллионов рублей из краевого бюджета.
Эта мера поддержки оказалась очень востребованной, поэтому глава региона Дмитрий Демешин одобрил выделение дополнительных 170 миллионов рублей из региональной казны. В результате общая сумма выплат составит 370 миллионов, что позволит предоставить около 85 квартир. В настоящее время министерство ЖКХ края активно работает над реализацией этой программы с гражданами.
В министерстве ЖКХ напомнили, что социальная выплата на покупку жилья для детей-сирот предоставляется из краевого бюджета с 2021 года. На сегодняшний день 453 человека уже воспользовались этой поддержкой на общую сумму более 1 миллиарда рублей. С этого года социальная выплата также предоставляется детям-сиротам, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту. На эти цели в бюджете края предусмотрено более 108 миллионов рублей.
Одной из таких получателей выплаты стала хабаровчанка Анжелика Кожевникова. В сентябре она получила почти 4,5 миллиона рублей. На эти деньги она и её муж Константин уже приобрели квартиру в поселке Березовка города Хабаровска. А в рамках новой меры поддержки участников СВО Станислав Андриянов в июле этого года въехал в квартиру на улице Аэродромной по договору найма.
Семья Кожевниковых поделилась своими впечатлениями: «Мы сами живем в поселке Березовка, поэтому выбрали квартиру именно здесь. Оформление документов прошло быстро. Рядом находятся детский сад, детская площадка и школа, где можно гулять. Всё удобно и доступно. Наша семья планирует расширяться, поэтому будем делать ремонт. Спасибо губернатору края и министерству ЖКХ за помощь детям-сиротам».
По вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц, относящихся к данной категории, можно обратиться в краевое министерство ЖКХ по телефонам:
В последние месяцы Дмитрий Демешин своими делами продемонстрировал жителям Хабаровского края, что для него очень важен принцип справедливости. Теперь этот подход он применяет и в своей работе. По закону государство обязано обеспечивать детей-сирот квартирами, однако на практике этот процесс часто оказывается затруднительным. Чтобы восстановить справедливость по отношению к тем, кто и так столкнулся с трудностями в жизни, губернатор Хабаровского края принял смелое решение увеличить размер субсидии, предоставляемой детям-сиротам на приобретение жилья.