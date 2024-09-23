Четвертый этап гидравлических испытаний стартовал во Владивостоке — где нет горячей воды

Во Владивостоке стартовал четвертый этап летне-осенних гидравлических испытаний, запланированных с 23 по 30 сентября, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу АО «ДГК».
Как уточнили в ведомстве, на период с 23 по 30 сентября временно не будет предоставляться услуга горячего водоснабжения жителям Советского района и части Первореченского района, которые получают горячую воду от объединенной котельной, включающей котельные «Северная» и «Вторая Речка». Энергетики призывают обратить внимание на перечень адресов, где будет приостановлено горячее водоснабжение из-за опрессовки трубопроводов:
100-летия Владивостока: 68, 70, 72, 72а, 74, 88, 90, 92, 98а, 100, 100а, 100 В, 102, 103/1, 104, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 120а, 121, 123, 124, 125, 125а, 126, 128, 128а, 129, 130, 130а, 131, 133, 133а, 133 В, 134, 135, 136, 137, 137а, 139, 141, 143, 145, 145а, 147, 148, 148/1, 148/3, 148/4, 149, 151, 153;
Багратиона: 4, 6, 6а, 8;
Бородинская: 12, 18, 20у, 23/9, 25, 27, 29, 31, 33, 37/3, 39, 41а, 43, 45, 47, 4а; Волховская: 2, 4, 5, 10, 22, 27, 31;
Вострецова: 1, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 19;
Гамарника: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14б, 15, 16, 17, 19, 19у, 21, 23, 24, 24а, 24б, 26, 26а;
Героев Варяга: 2, 2/2, 2 В, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 11;
Героев Варяга: 8/лит.: А2;
Давыдова: 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а;
Давыдова: 22б (100у);
Давыдова: 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 24, 28, 28а, 28б, 28 В, 29, 29а, 30, 30а, 31а, 32, 33а, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 42а;
Днепровская: 19;
Днепропетровская: 15, 18;
Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 23д, 24;
Завойко: 4а;
Ильичева: 8, 10, 12;
Иртышская: 5, 7, 18, 20, 22, 26, 26а, 26б, 28а, 30а, 32, 32/2, 32/3, 32/4, 32а, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40/1, 40/2, 42, 48, 50;
Карбышева: 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 42у, 44, 46, 46а, 48, 50, 50/1, 50/2, 52, 54;
Кирова: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 112, 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19/1, 19/2, 20, 20а, 21/1, 21/2, 22, 22а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93;
Корнилова: 1, 3, 5, 8, 8у, 14;
Кутузова: 3, 3а, 5, 5а, 5б, 5 В, 7;
Лесная: 1в;
Магнитогорская: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11у, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;
Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33; Печорская: 10;
Постышева: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43у, 45, 47, 49;
Русская: 2а, 2д, 5, 7, 11, 11а, 15, 17а, 19 В, 25, 27, 27а, 29, 33, 35, 37, 39, 39а, 40, 41 В, 43, 45, 46б, 47, 49, 51, 51а, 53, 53а, 53б, 53д, 55, 55а, 55а/0, 55б, 57, 57б, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 61, 61 В, 63, 63а, 65а, 67/1, 67/2, 68/1, 68а, 69, 70, 70а, 100;
Русская: 71/лит: 1;
Русская: 9, 9б, 72, 72а, 72 В, 73, 73а, 73б, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76а, 76б, 77, 78, 78а, 79, 80/2, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87а, 88, 88а, 90, 94, 94а, 97, 98, 98а, 99;
Татарская: 5, 6;
Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;
Узбекская: 14, 15;
Ульяновская: 4, 4а, 6, 8, 10, 12;
Уральская: 6;
Фирсова: 8б;
Чапаева: 2, 4, 5, 8, 12, 14, 16, 24, 26;
Чкалова: 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30;
Шошина: 3, 3у, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 19 В, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;
Южно-Уральская: 18, 20, 21, 22, 24, 25/10, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
Напомним, опрессовка тепловых сетей осуществляется в нескольких этапах по различным районам города. Правила технической эксплуатации тепловых сетей требуют проведения гидравлических испытаний для проверки трубопроводов на герметичность и прочность. Основная цель этих мероприятий — выявление уязвимых участков в теплосетях после завершения отопительного сезона и своевременное выполнение ремонтных работ, чтобы гарантировать бесперебойное теплообеспечение в следующем отопительном сезоне.