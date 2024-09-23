Четвертый этап гидравлических испытаний стартовал во Владивостоке — где нет горячей воды

Как уточнили в ведомстве, на период с 23 по 30 сентября временно не будет предоставляться услуга горячего водоснабжения жителям Советского района и части Первореченского района, которые получают горячую воду от объединенной котельной, включающей котельные «Северная» и «Вторая Речка». Энергетики призывают обратить внимание на перечень адресов, где будет приостановлено горячее водоснабжение из-за опрессовки трубопроводов: