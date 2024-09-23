Сергей Кравчук: Благодарю каждого, кто принял участие в осеннем субботнике

Масштабную уборку провели во всех районах Хабаровска. Порядок наводили на улицах, общественных пространствах, во дворах, на территориях предприятий и организаций, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Благодарю каждого, кто принял участие в генеральной уборке. Все пять районов активно включились в работу. Это городские предприятия, организации, жители многоквартирных домов, молодежь, ветераны. Всего в наведении порядка были задействованы более 29 тысяч человек. Во время субботника убраны 8 несанкционированных свалок, которые были включены в Атлас проблемных объектов Хабаровского края, созданный по поручению губернатора Дмитрия Викторовича Демешина. Порядка 2000 придомовых территорий приведены в порядок», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Во время субботника глава города вместе с жителям Березовки высадил несколько десятков деревьев в сквере возле храма Матроны Московской, который будет благоустроен в этом году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
«Уверен, что это будет замечательная зона отдыха, где люди смогут прекрасно проводить время. Рад, что мы вместе с жителями микрорайона Березовка внесли свой вклад в благоустройство этого сквера. С появлением здесь новых деревьев место отдыха будет выглядеть более уютно», — прокомментировал Сергей Кравчук.