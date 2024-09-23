Сергей Кравчук: Благодарю каждого, кто принял участие в осеннем субботнике

«Благодарю каждого, кто принял участие в генеральной уборке. Все пять районов активно включились в работу. Это городские предприятия, организации, жители многоквартирных домов, молодежь, ветераны. Всего в наведении порядка были задействованы более 29 тысяч человек. Во время субботника убраны 8 несанкционированных свалок, которые были включены в Атлас проблемных объектов Хабаровского края, созданный по поручению губернатора Дмитрия Викторовича Демешина. Порядка 2000 придомовых территорий приведены в порядок», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.