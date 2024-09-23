Депутат Немкин: Мошенники все чаще создают поддельные благотворительные фонды

В России все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
«Злоумышленники создают фальшивые веб-сайты или страницы в соцсетях, предлагающие сделать пожертвование на благие цели», — цитирует его РИА Новости.
Речь может идти, например, о помощи пострадавшим от стихийных бедствий или болезней. По словам Немкина, эти фонды могут выглядеть очень убедительно, так как они используют изображения и истории, которые трогают за душу.
Однако все собранные средства направляются в карманы мошенников, а не на помощь нуждающимся, отметил собеседник агентства.
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, следует тщательно проверять любую информацию, опубликованную в Сети, подчеркнул депутат.
Ранее Немкин рассказал, что мошенничество с поддельными приложениями для здоровья стало еще одной распространенной угрозой. Эти приложения могут запрашивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе, к банковским данным.