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Депутат Немкин: Мошенники все чаще создают поддельные благотворительные фонды

Источник: Российская газета

В России все чаще встречается мошенничество с поддельными благотворительными фондами. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Злоумышленники создают фальшивые веб-сайты или страницы в соцсетях, предлагающие сделать пожертвование на благие цели», — цитирует его РИА Новости.

Речь может идти, например, о помощи пострадавшим от стихийных бедствий или болезней. По словам Немкина, эти фонды могут выглядеть очень убедительно, так как они используют изображения и истории, которые трогают за душу.

Однако все собранные средства направляются в карманы мошенников, а не на помощь нуждающимся, отметил собеседник агентства.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, следует тщательно проверять любую информацию, опубликованную в Сети, подчеркнул депутат.

Ранее Немкин рассказал, что мошенничество с поддельными приложениями для здоровья стало еще одной распространенной угрозой. Эти приложения могут запрашивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе, к банковским данным.