«Внимание всем»: в Хабаровском крае проверят систему оповещения населения на случаи ЧС

2 октября в Хабаровском крае будет проведена проверка региональной системы оповещения населения (РСОН). В 10:40 по местному времени по всему региону сработают более 500 сирен и акустических устройств, а в СМИ прозвучит предупреждающее сообщение. Проверка будет плановой, ее цель — удостовериться, что система оповещения готова к различным ситуациям, а оборудование работоспособно, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Звук сирен будет обозначать сигнал «Внимание всем» — жителям будет необходимо включить телевизор или радио и прослушать дальнейшие инструкции. В 10.43 в течение минуты по всем каналам, входящим в первый мультиплекс, будет передаваться предупредительное сообщение о проверке. В 10.46 дикторы теле— и радиокомпаний сообщат, что плановая комплексная проверка системы оповещения населения Хабаровского края завершена. Жителей и гостей края просят в этот день сохранять спокойствие.
Региональная система оповещения предназначена для предупреждения населения о природных катастрофах, техногенных авариях, военных конфликтах и других угрозах. Всего в крае установлено 535 устройств оповещения в 89 населённых пунктах. Это обеспечивает охват 91% населения. Правительство края продолжает работы по увеличению этого показателя.