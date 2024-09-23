«Внимание всем»: в Хабаровском крае проверят систему оповещения населения на случаи ЧС

2 октября в Хабаровском крае будет проведена проверка региональной системы оповещения населения (РСОН). В 10:40 по местному времени по всему региону сработают более 500 сирен и акустических устройств, а в СМИ прозвучит предупреждающее сообщение. Проверка будет плановой, ее цель — удостовериться, что система оповещения готова к различным ситуациям, а оборудование работоспособно, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.